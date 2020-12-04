Göç hayatında devam eden 100 yıllık gelenek Hayvanlarını süsleyerek göç ediyorlar

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde atadan kalma asırlık geleneği sürdüren aileler, çıktıkları yayladan inerken hayvanlarını süsleyerek geliyor. Bu anlar ise renkli görüntülere sahne oluyor.

Akyazı ilçesi Güzelek Mahallesinde ikamet eden 3 aile, dedelerinden kalan 100 yıllık geleneği unutmadı. Yazın başlamasıyla birlikte besledikleri hayvanlardan daha fazla verim almak için yaylalara göç eden aileler, hayvanlarını süsleyerek dönüyor. Kış aylarının da gelmesiyle birlikte aileler yaylalardan dönmeye başladı. Yayla dönüşü süslenen hayvanlar ise renkli görüntüler oluşturdu. 100 yıllık geleneği devam ettirmeye çalıştıklarını belirten Sefa Gürkan, “Yazın başında yaylaya serin olması ve hayvanlarımızdan daha güzel verim almak için göç ederiz. İneklerimizin püsküllerini takıyoruz, süslüyoruz, sonra da yola çıkıyoruz. Bu bir gelenek, bizler de bu geleneği elimizden geldiğince sürdürüyoruz” dedi.

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