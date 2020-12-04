SAÜ’den, TUBİTAK Alan Bazında Yetkinlik Haritasında önemli başarı

Sakarya Üniversitesi, TÜBİTAK’ın 2020 Alan Bazında Yetkinlik Analizi Raporu’nda ‘Bilgi Güvenliği’ ile ‘Enerji Depolama’ alanlarında Türkiye’de ilk 3’e, ‘Elektrikli ve Hibrit Araç Teknolojileri’, ‘Metaller ve Alaşımlar’, ‘Elektronik Donanım’ ile ‘İçten Yanmalı Motor Teknolojileri’ alanlarında ise ilk 5’e girdi.

TÜBİTAK Bilim Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı, “Üniversitelerin Alan Bazında Yetkinlik Analizi 2020” raporunu yayımladı. Üniversitelerin teknoloji alt alanları bazında araştırma performanslarının karşılaştırmalı olarak değerlendirilebilmesini sağlayan rapor, bir üniversitenin kendi bünyesinde araştırma faaliyeti yürüttüğü tüm teknoloji alt alanlarından hangilerinde daha yetkin olduğunun analiz edilebilmesine olanak veriyor. SAÜ, 2020 Alan Bazında Yetkinlik Analizi Raporu’nda Bilgi ve İletişim Teknolojileri ana başlığında ‘Bilgi Güvenliği’ ile enerji ana başlığında ‘Enerji Depolama’ alanlarında Türkiye genelinde ilk 3 sırada; Otomotiv ana başlığında ‘Elektrikli ve Hibrit Araç Teknolojileri’ ile ‘İçten Yanmalı Motor Teknolojileri’ başlıklı iki alanda, Malzeme ana başlığında ‘Metaller ve Alaşımlar’ ile Bilgi ve İletişim Teknolojileri ana başlığında ‘Elektronik Donanım’ alanlarında ilk 5’te yer aldı. Sakarya Üniversitesi, değerlendirme metotlarına göre 4 gruba ayrılan alanlar ele alındığında, ‘hacim’ ve ‘kalite’ açısından birinci bölge olarak değerlendiren ilk basamakta ise 19 alanla önde gelen üniversitelerden biri oldu. TÜBİTAK tarafından 131 alt araştırma alanına, Türkiye’nin çeşitli politika belgelerinde yer bulan güncel ülke ihtiyaçları ve güvenliği açısından kritik alanlar ile üniversitelerin eğitim alanları dikkate alınarak yapılan çalışmada, yüzde 40 oranında ‘hacim’ ve yüzde 60 oranında ‘kalite’ göstergeleri temelinde değerlendirmeye gidildi. Güncel yetkinlik analizi çalışması kapsamında, yayın ve atıflarla ilişkili veriler için 20142018; projelere ilişkin veriler için 20142019 dönemi baz alınarak; 2014 yılı ve öncesinde kurulmuş olan 160 üniversite değerlendirmeye alındı.

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