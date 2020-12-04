Sakarya’daki yasa dışı dinleme davasında iki tanık ortaya çıktı Aralarında eski emniyet müdürlerinin de bulunduğu dava ileri bir tarihe ertelendi

Eski Sakarya İl Emniyet Müdürleri Mustafa Aktaş ve Ali Bilkay'ın da aralarında bulunduğu toplam 11 sanığın yasa dışı dinleme davasına devam edildi. Mahkeme heyeti, eksiklerin giderilmesi ve tanıkların dinlenmesi için davayı 23 Şubat 2021 tarihine erteledi.

Eski Sakarya İl Emniyet Müdürleri Mustafa Aktaş ve Ali Bilkay'ın da aralarında bulunduğu toplam 11 sanığın yargılandığı yasa dışı dinleme davası Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan 257 sayfalık iddianamede, 10 sanığın ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek’, ‘haberleşmenin gizliliğini ihlal etmek’, ‘iftira’, ‘kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği’, ‘kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları kaydetmek’, ‘özel hayatın gizliliğini ihlal etmek’, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’, ‘devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etmek ve suç uydurmak’ suçlarından sanıklar hakkında birer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 16 yıl 2 aydan 34 yıl altışar aya kadar hapisle cezalandırılması istenilen davada, tutuksuz sanıklar katılmazken avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Gerçekleşen davada söz alan müşteki avukatı şikayetlerinin devam ettiğini belirterek eksik hususların tamamlanmasını istedi. Sanık avukatları ise dosyadaki eksik hususların tamamlanmasını talep etti. İki tanığın bir sanık hakkında teşhis ve beyanda bulunduğu davada görüşünü bildiren cumhuriyet savcısı, dosyadaki eksikliklerin tamamlanmasını ve firari olan 3 sanık hakkındaki yakalama kararının devamını istedi.

Avukatları dinleyen mahkeme heyeti, firarilerin yakalanmasına, dosyadaki eksik belgelerin tamamlanmasına ve iki tanığın dinlenilmesine karar vererek davayı 23 Şubat 2021 tarihine erteledi.

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