İnşaattan çaldıkları malzemeler ile kaçamadan polise yakalandılar Daha öncesinde çok sayıda suç kaydı bulunan 2 şüpheli tutuklandı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde hırsızlık ve çeşitli suçlardan çok sayıda suç kaydı bulunan iki şüpheli inşaat alanından çaldıkları iş makinesinin kırıcısıyla kaçarken polis ekiplerince yakalandı. Hakim karşısına çıkarılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, bir iş yerinin deposundan bilgisayar ve televizyon çalınması olayına ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelileri tespit etti. Şüphelileri yakalamak için harekete geçen hırsızlık büro ekipleri, hırsızlık ve çeşitli suçlardan çok sayıda kayıtları bulunan S.Ö. (37) ve B.Ö. (31), isimli şahısları Adapazarı ilçesinde bulunan bir inşaat alanından çaldıkları iş makinesi kırıcısını yükledikleri motosikletle kaçtıkları esnada kovalamaca sonucu yakaladı. Ekiplerin sürdürdüğü çalışmaların devamında bir adrese yapılan baskında çalınan bilgisayar ve televizyonu ele geçirilirken, çalıntı mallarını satın alan bir kişiye de ‘Suç Eşyası Satın Almak’ suçundan işlem başlatıldı.

Ele geçirilen hırsızlık malzemeleri kısa süre içerisinde sahiplerine teslim edilirken, olayla alakalı yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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