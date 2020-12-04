Ramiz Kaan OKTAR/PAMUKOVA (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'da, direksiyon başında olduğu sırada müzik eşliğinde horon oynayan TIR sürücüsü o anları sosyal medyada paylaşınca ehliyetine el konuldu.
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, TIR sürücüsü B.S., direksiyon başında olduğu sırada çalan müzik eşliğinde horon oynadı. B.S. zaman zaman koltuğun üzerine çıkarken, o anları sosyal medyada paylaştı. Pamukova Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, görüntüler üzerine B.S.´nin sürücü belgesine tam teşekküllü bir hastanenin psikiyatri bölümünde muayene edilerek araç kullanabileceğine yönelik rapor alana kadar el koydu. B.S.´ye ayrıca para cezası kesileceği belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Pamukova Ramiz Kaan OKTAR
2020-12-04 20:10:02
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