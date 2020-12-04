Sakarya’da sokaklar sessizliğe büründü 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Korona virüs tedbirleri kapsamında saat 21.00'de başlayıp Pazartesi sabah saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması tüm yurtta olduğu gibi Sakarya’da da başladı.



Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamaları 1 Haziran normalleşme sürecine geçilmesinin ardından kaldırılmıştı. İkinci dalganın gelmesiyle birlikte salgından korunmak için bazı kısıtlama kararları alındı. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı 81 ile yeni korona virüs tedbirleri genelgesi gönderdi. Alınan karar doğrultusunda Cuma akşamı 21.00’dan Pazartesi sabah 05.00’a kadar uygulanacak olan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Saatler 21.00’i gösterdiğinde şehir yerini sessizliğe bırakırken kolluk kuvvetleri kentin önemli güzergahlarında devriye atarak vatandaşlara evlerine gitmesi konusunda uyarılarda bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.