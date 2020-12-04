Akaryakıt istasyonundaki silahlı kavgayla ilgili 1 kişi tutuklandı

Sakarya’nın Erenler ilçesinde akaryakıt istasyonunda çıkan silahlı kavgaya ilişkin 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Erenler ilçesi Modern Sanayi Sitesi içerisinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi taraflardan C.B. silah ile 34 yaşındaki S.Y. ile 31 yaşındaki A.A.’yı vurdu. Yaralılar kanlar içinde yere yığılırken şüpheli bölgeden uzaklaştı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken kavga sonrasında 8 şüpheli polis merkezine giderek teslim oldu. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen 6 kişiden C.B. isimli şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken diğer 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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