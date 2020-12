112'ye gelen çağrılar, koronavirüs sürecinde arttı

Ramiz Kaan OKTAROnur GÜDEN/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Necip Gökhan Güner, 112 Servis hattına gelen ihbarlarda geçen senelere göre yüzde 90 oranında artış olduğunu, hattı arayan vatandaşların koronavirüs ve kısıtlamalarla ilgili bilgi almak istediğini söyledi.

Sakarya Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Necip Gökhan Güner, 112 Acil personelinden koronavirüse yakalananların olduğunu, ancak kayıplarının olmadığını belirtti. Koronavirüsle ilgili kurallara uyulmasını isteyen Güner, "Pandemi sürecinde çalışan personellerimizden korona yakalananlar oldu. Şu ana kadar Sakarya İl Ambulans Servisi olarak vaka olmasına rağmen bir kayıp vermedik. Sosyalleşmek maksadıyla toplu aktivitelerden vatandaşlarımızın uzak kalması gerekiyor. Ev ziyaretlerine ve alışveriş merkezinde gezmeye alışığız ama bunlardan kesinlikle uzak durmamız gerekiyor. Aynı zamanda çalışırken kurallara uyarak ve mesafemizi koruyarak çalışmamız gerekiyor" dedi.

'BİLGİ İÇİN ARIYORLAR ANCAK BU HATTIN ÖNCELİKLİ GÖREVİ NAKİL'

112 Acil hattını arayanların koronavirüs ve kısıtlamalarla ilgili bilgi almak istediğini belirten Güner, "Vatandaşlarımız koronavirüs, kullandıkları ilaçlar, sokağa çıkma kısıtlamaları, gelen yeni kısıtlamalar hakkında sürekli 112 Sağlık hattını arayarak bilgi almak istiyorlar. Aslında bu hattın öncelikli görevi acil vakaları uygun ve hızlı bir şekilde ambulansı yönlendirip, müdahale yapılması ve hastaneye nakletmektir. 112 Servis hattına gelen ihbarlarda geçen senelere göre yüzde 90 oranında artış var. Çağrı merkezi kısmıyla ilgilenirsek burada oran yüzde 100'ün de üzerine çıkmış durumda. Bu oranlar hiç küçümsenecek gibi değil" diye konuştu.

'TAŞIDIĞIMIZ VAKALARIN YÜZDE 90'I COVİD'

İl Ambulans Başhekim Yardımcısı Paramedik Emre Demir, "Acil vakalara öncelik vermeye çalışıyoruz. Covid-19 sebebiyle artan bir vaka sayısı söz konusu. Taşıdığımız vakaların yüzde 90'ı Covid-19 veya olası Covid-19 vakalarını içermekte" dedi.

'MASKE, MESAFE VE TEMİZLİĞE DİKKAT EDELİM'

Ambulans ve Acil Bakım Teknikeri Fatma Bozdemir, "Covid'e yakalandım. Çalışırken her ne kadar temizliğimize, mesafemize dikkat edip koruyucu kıyafetle çalışsak da bu hastalık en sonunda bize de bulaştı. Hastalık sürecim biraz ağır geçti. Sırt ağrısı, bel ağrısı, bulantı, kusma, ishal gibi semptomları tamamen yaşadım. İlaç tedavisi alarak hastalığı atlattım. İnsanlarımız her ne kadar dikkat etse de bazı konularda hala bilinçsiz. Maske, mesafe ve hijyen konusunda hala sıkıntılar yaşıyoruz. Vatandaşlarımız lütfen kendilerine dikkat etsin. Maske, mesafe ve hijyene dikkat edelim. Evde toplantılar yapmayalım. Her ne kadar akraba, dost, arkadaş olsak da hepimiz birer taşıyıcı olabiliriz" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Adapazarı Ramiz Kaan OKTAR-Onur GÜDEN

