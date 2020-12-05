AFAD, 3 gündür kayıp genci, 5 bölgede arıyor

Ramiz Kaan OKTAR/SAKARYA, (DHA)- SAKARYA´nın Adapazarı ilçesinde 3 gündür kayıp olan Ziya Reha Barışık (27), 70 kişiden oluşan AFAD ekibi tarafından cep telefonunun en son sinyal verdiği 5 bölgede aranıyor.
Adapazarı ilçesinde yaşayan Ziya Reha Barışık, 3 gün önce kayboldu. Yakınlarının kayıp ihbarı üzerine arama çalışması başlatıldı. Barışık´ın cep telefonunun en son Geyve, Akdoğan, Ceceler, Hisarlık ve Halidiye bölgelerinden sinyal verdiği belirlendi. AFAD ekipleri 70 kişiden oluşan 5 ayrı ekip ile 5 bölgede arama çalışması yürütüyor.
Barışık´ın daha önce de aynı bölgede kaybolduğu ve AFAD ekipleri tarafından bulunduğu öğrenildi. DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Geyve Ramiz Kaan OKTAR
2020-12-05 11:57:49
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