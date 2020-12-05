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Kuzeni, tavuklara saldıran köpeğini vurdu

DHA

Kuzeni, tavuklara saldıran köpeğini vurdu


Onur GÜDEN/KARASU (Sakarya), (DHA)- SAKARYA´nın Karasu ilçesinde Rıdvan Ö., kuzeni Kadir Köse´nin köpeğini tavuklarına saldırdığı gerekçesiyle tüfekle vurarak, yaraladı. Köpek tedaviye alınırken, Köse kuzeninden şikayetçi oldu.   
Olay, dün, Karasu ilçesi Kızılcık Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre Kadir Köse´nin köpeği, kuzeni Rıdvan Ö.´nün tavuklarına saldırdı. Rıdvan Ö. de tüfeğiyle köpeğe bir el ateş etti. Yaralanan köpeği, Kadir Köse aracıyla veterinere götürdü. Köpek tedaviye alınırken, Kadir Köse, kuzeninden şikayetçi oldu. Jandarma ekipleri, Rıdvan Ö.´nün ifadesini aldı. Olayla ilgili adli işlem başlatıldı.  DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Karasu Onur GÜDEN
2020-12-05 16:52:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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