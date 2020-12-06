SAÜ’de 6’ncı Uluslararası Öğrenci Sempozyumu başladı

Sakarya Üniversitesi ve UDEF (Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu) iş birliğinde 6’ncı Uluslararası Öğrenci Sempozyumu düzenlendi.

Korona virüs tedbirleri dolayısıyla çevrimiçi olarak SAÜ’de düzenlenen sempozyum, açılış konuşmaları ile başladı. Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, açılış konuşmasında sempozyuma ev sahipliği yapmaktan dolayı gurur duyduklarını dile getirdi.

Uluslararası öğrencilerin hem üniversiteye hem de Türkiye’ye önemli katkılar sunduğunu belirten Rektör Savaşan, “Türkiye olarak 2010’lu yılardan itibaren artık transit göçün uğrak yerinin ötesine geçtik, varış yeri ülkesi olduk. Türkiye artık iddiası olan bir ülke. Türkiye, insanın yetiştiği yere önem veren, değer atfeden bir medeniyetin varisi. Bizim medeniyetimizin temelinde de göç var. Orta Asya’dan Anadolu’ya, Mekke’den Habeşistan’a, Medine’den başlayan yolculuk, Endülüs’e kadar uzamıştı. Dolayısıyla biz hem göçün önemini hem de göçle beraber taşınan şeylerin önemini kavrayan bir medeniyetin temsilcileriyiz” dedi.

Yükseköğretimde uluslararasılaşmanın Türkiye’nin en önemli hedeflerinden bir tanesi olduğunu ifade eden Prof. Dr. Savaşan, “Biz kendilerine misafir öğrenciler diyoruz. Şu anda Türkiye’de misafir öğrenci sayımız 200 binin üzerine çıktı. Misafir öğrencilerimiz kendileriyle beraber bilgi ve yeteneklerini, kültürlerini ve aynı zamanda hem kendi aileleri ülkeleri için hem de insanlık için umudu taşıyorlar” diye konuştu.



Bu yıl bin 500’ün üzerinde uluslararası öğrenci kayıt oldu

SAÜ olarak 110 ülkeden 4 binden fazla uluslararası öğrenciye ev sahipliği yaptıklarını belirten Savaşan, pandemi koşullarına rağmen bu yıl SAÜ’ye bin 500’ün üzerinde uluslararası öğrencinin kayıt yaptırdığını aktardı. Rektör Savaşan, “Hedefimiz öğrenci sayımızı ve aynı zamanda öğrenci niteliğimizi artırmak. Gelecekte misafir öğrenci oranımızın toplam öğrencilerimizin yüzde 10’unu kapsamasını hedefliyoruz. Uluslararası öğrenciler, şehrimize, üniversitemize ve ülkemize değer katıyor. Kampüsümüz ve şehrimiz onlarla daha renkli. Çok sayıda öğrenci topluluğuna sahibiz. Onların etkinlikleri üniversitemize ayrı değer katıyor. Onların sayesinde öğrencilerimiz adeta dünyayı ve kültürleri tanımakta, onlardaki bilgi ve birikimleri edinmekte, kültürel ve sosyal etkileşimle üniversite olmanın önemli bir misyonu gerçekleştirilmektedir. Uluslararası öğrencilerimiz bölüm birincileri oluyor, üniversitede dereceye giriyorlar. Kampüsümüze, eğitim hayatımıza, yükseköğretim alanına çok önemli katkılar sunuyorlar. Bu konuda katkılarından dolayı UDEF’e, Sakarya Büyükşehir Belediyesine ve Sakarya Valiliğine teşekkür ediyorum. Şehrimiz ve başta Yedirenk Öğrenci Topluluğu olmak üzere sivil toplum kuruluşlarımız da bu konuda üzerlerine düşen görevleri yapıyorlar” şeklinde konuştu.



Köksal Toptan açılışa video mesaj ile katıldı

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve TBMM 23’üncü Dönem Başkanı Köksal Toptan da sempozyumun açılışına video mesaj ile katıldı. Uluslararası öğrencilerin önemine dikkat çeken Toptan, konuşmasında 90’lı yıllarda görev yaptığı dönemde Türki cumhuriyetlere gittiklerini ve eğitimle ilgili protokoller yaptıklarını anlattı. Toptan, “Bu ülkelere yapabileceğimiz en önemli, en kalıcı, en ucuz bağlantı yolu eğitimdir. 70 yıl Sovyetler Birliği yönetiminde kalan bu ülkelerin yeniden kendi özlerine dönmeleri, Türkçeyi yeniden konuşmaları çok önemli bir gelecek ifade ediyordu. Gittiğimiz bu ülkelere eğitim malzemeleri göndermeyi, okul açmayı ve öğretmen göndermeyi taahhüt etmiştik. Bu ülkelerin devlet başkanlarının, bakanlarının, yöneticilerinin bu işe heyecan duyduğunu gördüm. Bu ülkelerden ilk öğrencileri Türkiye’ye getirmek için çalışmalar yaptık ve getirdik” ifadelerini kullandı.



50 farklı ülkeden 234 uluslararası öğrenci katıldı

UDEF Tanıtım ve Medya Koordinatörü İbrahim Yetimova, sempozyumun Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Sakarya Valiliğinin de destekleriyle düzenlendiğini, covid19 tedbirlerine karşın yoğun ilgi gördüğünü dile getirerek, “Sempozyuma 800’ü aşkın başvuru alındı. İki günde 50 farklı ülkeden 234 uluslararası öğrenci, 57 farklı oturumda bildirilerini sunacaklar” dedi.



Doğru algı oluşması için gayret gösteriyoruz

UDEF Başkanı Dr. Mehmet Ali Bolat da konuşmasında Türkiye’de 200 bin uluslararası öğrenci olduğunu, 2023 vizyonunda bu sayının 350 bin olmasını hedeflediklerini aktardı. UDEF olarak 68 dernek, 82 ülkede beraber çalıştıkları partner kuruluşlar ile uluslararası öğrencilerin Türkiye’de tanınması ve doğru bir algının oluşması için gayret gösterdiklerini belirten Bolat, “Bu tür sempozyumlar ile özellikle akademik camianın uluslararası öğrenciye ilgisini arttırmak gayretindeyiz. Son iki yıldır da lisansüstü alanda öğrenim gören uluslararası öğrencilerimizin kendi alanlarda yapmış olduğu çalışmaları uluslararası bir sempozyumda sunmalarına fırsat vermiş oluyoruz” diye konuştu.



Sakarya Üniversitesine teşekkür ediyorum

Türkiye’nin Senegal Büyükelçisi Prof. Dr. Ahmet Kavas da bir konuşma yaparak, “UDEF çatısı altında ülkemize gelen misafir öğrencilerimizi kendi evlerinde gibi hissettiren bu kardeşlik bağlarının kuvvetlendiği yapıyı her zaman takdir etmek ve ona elimizden gelen her türlü desteği vermek, bizim en tabi görevlerimiz arasında. Bu güzel faydalı bilim ağına emek veren UDEF’i tebrik ediyor ve ev sahipliği yapan Sakarya Üniversitesine teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

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