Oyun oynayan çocuklar polisi görünce kaçtı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Onur GÜDEN/KARASU (Sakarya), (DHA)SAKARYA´nın Karasu ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen parkta oynayan çocukların, polis aracının siren sesini duyunca kaçmaları ilginç görüntüler oluşturdu. O anlar ise kameraya yansıdı.

Karasu ilçesi Kuzuluk Mahallesi'nde kısıtlamaya rağmen sokağa çıkan çocuklar, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu arkasında bulunan parkta oyun oynadı. Çocuklar koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim yapan polis ekibinin gelmesiyle hızla bölgeden uzaklaşmaya çalıştı. Çocukların siren sesini duyunca kaçmaları ilginç görüntüler oluşturdu. Çocukların kaçış anı kameralara yansırken, ağaca çıkan iki çocuk polisi görünce ağaçtan atlayarak kaçmaya çalıştı. DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Karasu Onur GÜDEN

2020-12-06 21:42:33



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.