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4 gün önce kaybolan özel gereksinimli birey ailesi tarafından bulundu

İHA

4 gün önce kaybolan özel gereksinimli birey ailesi tarafından bulundu

Sakarya’nın Geyve ilçesinde yaklaşık 4 gündür kendisinden haber alınamayan özel gereksinimli birey ailesi tarafından bulundu.
Alınan bilgiye göre, Geyve ilçesinde ikamet eden 25 yaşlarındaki Ziya Rehava, yaklaşık 4 gün önce evden ayrıldı. Kendisinden haber alamayan ailesi durumu yetkililere bildirmesi üzerine ekipler harekete geçti. Olay ile ilgili Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na (AFAD) bağlı 16 kişi görevlendirilirken, STK kuruluşlarından yaklaşık 40 kişilik ekip de destek verdi. Engelli bireyin daha önceki zamanlarda da kaybolduğu ve Geyve ilçesine bağlı Taşoluk Mahallesi ile Bilecik'e bağlı Kızılöz köyü sınırına yakın ormanlık alanda ailesi tarafından bulundu.

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