Sakarya’da TÜRASAŞ tesislerinde yerli ve milli kaynaklar ile tasarlanarak üretimi tamamlanan hızlı trenin tesisinde incelemelerde bulunan ve demir yolları sektöründe büyük gelişme olduğunu belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “42 konteynerlik trenimizi Çin’e uğurladık. Şuanda Kayseri’ye varmak üzere trenimiz, bazıları bundan pek memnun kalmasa da gelişen ve büyüyen ülkemizi çekemeyenler tabi ki bununla ilgili de iftiralarını her zaman atacaklardır. Biz işimize bakıyoruz, şuan trenimiz Kayseri’ye varmak üzere” dedi.

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi Anonim Şirketi (TÜRASAŞ) tarafından üretilen milli elektrikli tren setinin maksimum hızı 160 kilometreye ulaşıyor. 2013 yılında alınan kararla milli elektrikli tren setlerini üretmek için görevlendirilen TÜRASAŞ, yılda 240 adet alüminyum gövdeli araç üretmek için hazır duruma geldi. Milli tren üretimini incelemede bulunmak için Sakarya’ya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Demiryolu araçları alüminyum gövde üretim fabrikasını gezerek bilgi aldıktan sonra yerli ve milli kaynaklar ile tasarlanan tren hakkında açıklamalarda bulundu. Demir yolları sektöründe büyük bir gelişme olduğunu belirten Karaismailoğlu, törenle Çin’e uğurlanan 42 konteynerlik trenin şuanda Kayseri bölgesinde olduğunu belirtti. Türkiye’nin Çin’den Londra’ya kadar uzanan demir ipek yolunun tam ortasında adeta bir mihenk taşı olduğunu belirten Bakan Karaismailoğlu, geçtiğimiz günlerde Çin’den hareket eden trenlerin Marmaray üzerinden Avrupa’ya ulaşmaya başladığını vurguladı. Yerli ve Milli sermaye ile üretilen elektrikli hızlı tren hakkında açıklamada bulunan Bakan Karaismailoğlu, 2021 yılının Haziran ayında yolcu kullanılarak test edileceğini duyurdu.



Kuzey Marmara Otoyolu’nun son kesimi 26 Aralık’ta hizmete giriyor

26 Aralık tarihinde İzmit ile Akyazı arasındaki 72 kilometrelik kesimini Adapazarı’nda ki yapılacak törenle açılacağını belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Türkiye’nin her bir noktasını ilmek ilmek örerek, her bir noktada vatandaşlarımızı birbirine bağlıyoruz. Karada, havada, raylı sistemlerde ve hatta uzayda müthiş çalışmalarımız var. Karayollarında 28 bin kilometrelik bölünmüş yol ağımız ile birlikte ülkemizin yüzde 85’ine hizmet veriyoruz. 28 bin kilometrelik bölünmüş yol ağı yapmamız sonucunda ülkemizdeki trafik hareketliliği yüzde 69 artmasına rağmen, kaza oranlarında yüzde 80’e varan iyileşmeler yani düşüşler oldu. Bu şekilde ülkemiz, dünyanın en güvenli ve kaliteli yollarına sahip oldu. Bununla ilgili önümüzdeki günlerde Sakarya’ya tekrar gelerek, Kuzey Marmara Otoyolunu planlandığı gibi 26 Aralık'ta son kesim olan İzmit ile Akyazı arasındaki 72 kilometrelik kesimini de Adapazarı’nda ki törenimiz ile İnşaallah vatandaşımıza, milletimize kazandırmış olacağız. Böylelikle 400 kilometre uzunluğundaki Kuzey Marmara Otoyolunu da tamamlamış oluyoruz. Bu büyük eseri milletimize, vatandaşımıza kazandırmış olacağız” dedi.



5A uydumuzu uzaya fırlatmak için sabırsızlık ile bekliyoruz

5A uydusunun bu ay sonunda uzaya fırlatmak için gün saydıklarını belirten Bakan Karaismailoğlu, “26 tane havalimanımızı 56’ya çıkarttık. Son 18 yılda 30 milyon olan yolcu sayısını 210 milyonun üzerine çıkarttık. Malumlarınız pandemi sürecinde hava yolu büyük bir darbe aldı ve yolculuklar azaldı ama yine Türk Hava Yolları en çok uçuşta Avrupa’nın birinci hava yolu şirketi olarak geçen ay ilan edildi ve yine İstanbul Havalimanı da en yoğun yolculukların yapıldığı havalimanlarından bir tanesi oldu. 5A uydumuzu bu ayın sonunda uzaya fırlatmak için sabırsızlık ile bekliyoruz. Yine 5A ve peşinden 6A’nın da takiplerini yapıyor ve ilerliyoruz” diye konuştu.



Biz işimize bakıyoruz, trenimiz Kayseri’ye varmak üzere

İstanbul’dan, Çin’e doğru yola çıkan trenden bazı kesimlerin pek memnun kalmadığını ve ülkeyi çekemeyenlerin bununla ilgili de itirafları attıklarını ifade eden Bakan Karaismailoğlu, trenin Kayseri’ye varmak üzere olduğunu açıklayarak, “Ülkemizde demiryolu konusunda da çok büyük atılımlar var. İnşallah önümüzdeki yıllarda çok daha büyük işler başaracağız. Yük hatlarımızı daha güvenli, konforlu ve daha hızlı, elektrikli hale getirerek buradaki yük taşıma oranlarımızı da kısa zamanda yüzde 10’lara çıkartmayı hedefliyoruz. Orta kuşağın tam ortasında olan ülkemiz, Çin’den, Londra’ya kadar uzanan demir ipek yolunun tam ortasına bir mihenk taşı gibi. Marmaray’da bunun tam ortasında ve kritik noktasında, geçtiğimiz günlerde Çin’den, trenler artık Avrupa’ya ulaşmaya başladı Marmaray’ı kullanarak. İlk defa da geçtiğimiz Cuma günü yaptığımız törenle İstanbul Çerkezköy’den kalkan 42 konteynerlik trenimizi Çin’e uğurladık. Şu anda Kayseri’ye varmak üzere trenimiz, bazıları bundan pek memnun kalmasa da gelişen, büyüyen ve gelişen ülkemizi çekemeyenler tabi ki bununla ilgili de iftiralarını her zaman atacaklardır. Biz işimize bakıyoruz, şuan trenimiz Kayseri’ye varmak üzere. İnşallah yarın itibari ile ülkemizden çıkış yaparak en kısa zamanda yaklaşık 12 gün sürecek olan yolculuğuna devam ediyor” şeklinde konuştu.



Demiryollarında yeni bir çağ başlattık

Demiryollarında yeni bir çağ başlattıklarını aktaran Karaismailoğlu, “Birbirine bağladığımız bu halkaların en önemlilerinden biri adeta reformist bir bakış açısıyla yeni baştan ele aldığımız demiryollarımızdır. Yük ve yolcu taşımacılığında demiryollarımızı en verimli şekilde kullanmak ve lojistik alanında bir rekabet avantajına çevirmek için bugüne dek çok büyük bir çaba gösterdik. Hem alt yapısal hem de donanımsal olarak inovatif ve cesur adımlar attık. Mevcut hatları rehabilite ettik. Yeni hatları halkımızın kullanımına sunduk. YHT projesi ile halkımızın ekonomik ve hızlı ulaşım ihtiyacını giderdik. Türkiye’den hatta Avrupa’dan Çin’e kesintisiz olarak yük ve yolcu taşımacılığının demiryolu aracılığı ile yapılabilmesi, hayata geçirdiğimiz Marmaray Projesi ve Anadolu boyunca kesintisiz hale getirdiğimiz demiryollarımız sayesinde mümkün olmuştur. Deyim yerindeyse demiyollarında yeni bir çağ başlattık. Bütün bunları büyük bir ülke olduğumuza inanarak, kendimize güvenerek ve vatandaşlarımıza en iyisini sağlamak azmiyle yaptık” ifadelerine yer verdi.



Milli Elektrikli Trenin yolculu testleri Haziran ayında

2020 yılının ilk yarısında prototipi raylara indirilen 2 adet setin 2021 yılında seri üretimine başlanacağını duyuran Bakan Adil Karaismailoğlu, “Bütün bu atılımlar içinde, bir diğer kıymetli olan ise kendi araçlarımızı ve donanımlarımızı geliştirip üretebilmektir. Büyük Türkiye’ye yaraşan, kendi teknolojik birikimimiz, kendi deneyimimizle yerli ve milli ürünlerimizi ortaya koymak olmalıdır. Bugün burada bu gayeye en iyi şekilde hizmet eden güzide kurumumuz TÜRASAŞ’ta olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Bayrağımıza ve vatanımıza gönül vermiş herkesi gururlandıran TÜRASAŞ bildiğiniz gibi bir süre önce TÜLOMSAŞ, TÜVASAŞ VE TÜDEMAŞ’ı da çatısı altında topladı. Kurumlarımızın tüm bilgi birikimini, uzman kadrolarını ve projelerini bir araya toplayarak son derece yetkin ve üretken bir yapının ortaya çıkmasına vesile oldu. Türkiye Raylı Sitem Araçları Anonim Şirketi TÜRASAŞ, bugün, Sakarya, Eskişehir ve Sivas olmak üzere, üç bölge müdürlüğü halinde, demiryolu sektöründe 100 yılı aşan tecrübe ve 4 bine yakın kalifiye insan gücü ile ülkemizin raylı sistemler sektörünün en büyük temsilcisidir. Yine ihracata yönelik olarak, 11 adet Demiryolu Bakım Aracının imalatına devam ediyor. Hepimizin göğsünü kabartan bir başka projemiz olan Milli Elektrikli Tren Setinin üretimine başlandı. 2020 yılının ilk yarısında prototipi raylara indirilen 2 adet setin 2021 yılında seri üretimine başlıyoruz. TÜRASAŞ’ın 2021 yılında prototip imalatına başlayacağı en güzel, en gerekli projelerden biri de Milli Banliyö Tren Seti. 225 kilometre/saat hıza sahip hızlı tren projesi tasarım çalışmaları, 2021 yılında da devam edecektir. Milli Elektrikli Trenimiz için 2021 yılının Haziran ayında burada artık yolculu testlere başlayacağız, yolcu taşımaya başlayacağız” dedi.



Milli Elektrikli Trenin üretim aşamasında yerlilik yüzde 80

Ulaştırmanın, bütünsel kalkınmanın kıvılcımını yakan ve ekonomik canlılığı en çok besleyen altyapısal sistem olduğuna değinen Bakan Karaismailoğlu, Milli Elektrikli Treni seti projesininde yerlilik oranının tasarım aşamasında yüzde 60, üretim aşamasında ise yüzde 80 olacağını açıklayarak, “Yerli ve Milli Projeler kapsamında Milli Elektrikli Tren Seti Projesi ilk prototip setinin tasarım ve imalat çalışmaları burada yani TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürlüğümüzde tamamlanmıştır. Milli Elektrikli Tren seti projemizde yerlilik oranı tasarım aşamasında yüzde 60, üretim aşamasında yüzde 80 olacaktır. Vatan sevgisinin ve Cumhuriyetimize bağlılığın gereğini lafla değil, işle yerine getiren bizler, geleceğin güçlü Türkiye’sinin inşası için gecegündüz çalışmaya devam ediyoruz. Değişen dünyada ticaretin ve tedariğin yaşadığı eksen kayması ülkemizi yeni fırsatlarla karşı karşıya getirmiştir. Afrika ve Avrasya bölgesi her yönden güç kazanırken, bu bölgenin kalbinde yer alan Türkiye kararlı ve cesur projelerle hazırlıklarını tamamlayacak ve kaderini yeniden yazacaktır. Pekin’den Londra’ya uzanan demiryolu hattındaki kritik konumumuzla, AvrupaAsya arasında köprü olan karayollarımızla, Mavi Vatanımız Akdeniz ve Karadeniz’de ticari hakimiyetimizi sağlayan limanlarımızla, Dünyanın en büyüklerinden olan havalimanlarımız, havayollarımızla, güzel ülkemizi hayallerin ötesinde bir geleceğe taşıyoruz. Çünkü ulaştırma bütünsel kalkınmanın kıvılcımını yakan ve ekonomik canlılığı en çok besleyen altyapısal sistemdir” diye konuştu.



Demiryollarında da, işler rayında

Diğer ulaşım modlarında olduğu gibi demiryollarında da işlerin rayında olduğunu belirten Bakan Karaismailoğlu, “Ulaşım maliyetleri ve süresinde sağlanan büyük tasarruf sayesinde, hem ülkemizin hem sanayicimizin rekabet gücü artacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak kısa bir süre önce İstanbul’da gerçekleştirdiğimiz ‘Demiryolu Zirvesi’nde de ifade ettiğimiz üzere, demiryollarımızda reform yapıyoruz. Ülkemizdeki yük ve yolcu taşımacılığında demiryolunun ağırlığını daha da artıracağız. Demiryolları lokomotif, vagon ve diğer makineekipmanlarında yerli ve millilik oranlarını hızla artıracağız. Hem bölgemiz hem de dünya ölçeğinde demiryolu taşımacılığının marka ülkesi olacağız. Bizler, yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz. Tüm diğer ulaşım modlarında olduğu gibi demiryollarında da, işler rayında” şeklinde konuştu.

