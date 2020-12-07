SUBÜ’den yazılım meraklılarına birlikte çalışma daveti

SUBÜ Yapay Zeka ve Veri Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (YAZEM) tarafından iş birliği çağırısında bulunuldu. Merkez yazılım meraklısı herkesi birlikte çalışmaya davet ediyor.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Yapay Zeka ve Veri Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (YAZEM) bünyesinde hem süreçlere destek sağlamak hem de yetiştirilmek üzere yazılım meraklıları aranıyor. YAZEM’de yapılacak çalışmalarda yer almak isteyenler https://yapayzeka.subu.edu.tr/ adresinde belirtilen iletişim bilgileri üzerinden irtibat sağlayabilecekler. Merkezin kapıları sadece öğrencilere değil yazılıma meraklı herkese açık.

Kendi çalışma alanlarının oluşturulduğu ve kısa süre içerisinde yeni yerlerine geçecekleri bilgisini veren YAZEM Müdürü Öğretim Görevlisi Dr. Cem Özkurt, “Daha güzel ve kendi tasarımımız olan bir ortamda 1 buçuk ay içerisinde çalışmaya başlayacağız. Merkezimizde özellikle yapay öğrenme üzerine odaklanıyoruz. Bunun niteliğinde kısaca bilgisayarların insanların yaptığı işleri insan kalitesinde yapabilmesi yatıyor. Çağın gereksinimlerine ayak uydurarak yapay öğrenme çalışmalarımıza en çok destek verecek olanlar öğrencilerimiz oluyor. Biz bu insan gücünü sağlayabilmek için üniversitemizin olanaklarıyla pandemi sürecinde kendi öğrencilerimize elektronik postalar ve kısa mesajlar gönderiyorduk. Normal dönemlerde de gönüllülük esasıyla öğrencilerimiz burada yer alıyorlardı” dedi.

Merkezi öğrencilerin daha çok ilgili olabilecekleri bir konuma getirmek için çalıştıklarını belirten Özkurt, “Uzaktan eğitim videolarının çekilmesi kararı aldık. Süreçleri öğrencilerimize en temelden verebilecek her birinin 3 alt düzeyi olacak şekilde 3 düzeyden oluşan bir eğitim oluşturuyoruz. Bunların içerisinden düzeylerine bağlı olarak geçecek öğrenciler zaman içerisinde bu merkezde ciddi bir şekilde çalışmaların içerisine katılacaklar. Burada kazandıklarını ise ileride çalışacakları iş ortamına götürebilecekler. Merkezdeki en önemli amacımız ‘çözüm için yazılım’ ilkesini yerine getirebilmek. Yaşantımıza baktığımızda her yerde yazılımın olduğunu görüyoruz. Yazılımı bilgisayara aktarmaya kalktığımızda ise kodlama dediğimiz dil olayı devreye giriyor” diye konuştu.

Kodu yorumlayabilen ve yorumu kodlayabilen öğrencileri ve onların dışındaki herkesi merkez bünyesine katmak istediklerini vurgulayan Özkurt, “Bu kişileri bulabilirsek birlikte geliştirebileceğimiz yazılımlar örnek yazılımlar olacak. ElektrikElektronik Mühendisliği Bölümü’nden 2 öğrencimiz üniversitemizin staj uygulamasını dijital hale getirdi. Yakında sisteme gömülecek. Stajlar da sistem üzerinden denetlenebilir hale gelecek. Bir arkadaşımız ise üniversitemizin kalite süreç yönetimi modülünü işletecek. Burada kısmi zamanlı olarak çalışacak. Yani zaman içerisinde istihdam olanakları da gelişiyor. Bizim yeni insanlara ulaşma noktasındaki niyetimiz yazılımcı arkadaşları bünyemize katarak öncelikle üniversitenin daha sonra sanayi ve kamu kuruluşlarının dijitalleşmedeki sıkıntılarını çözebilmek olacak” şeklinde konuştu.

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