Sakarya’da alacak-verecek meselesinde kan aktı: 4 yaralı

Sakarya’nın Hendek ilçesinde bir işyerinde meydana gelen ve aralarında alacakverecek meselesi olduğu iddia edilen kişiler arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Olay, Hendek ilçesi Başpınar Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, iş yeri sahipleri ile karşı grup arasında alacakverecek meselesi yüzünden tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen ve kavgaya dönüşen tartışmada silahlar karşılıklı ateşlendi. Olayda iş yeri sahibi E.G. ile iş yerine gelen F.S., M.Y. ve E.K. çeşitli yerlerinden yaralandılar. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis ekipleri konu ile ilgili inceleme başlattı.

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