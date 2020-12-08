Alacak verecek kavgasında silahlar ateşlendi: 4 yaralı 



Mehmet KAVİS/HENDEK (Sakarya), (DHA)- SAKARYA´nın Hendek ilçesinde bir iş yerinde alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada silahlar ateşlendi, 4 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde, Hendek ilçesi Basşpınar Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre iş yeri sahibi E.G. ile 3 kişi arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar silahlarını ateşledi. İş yeri sahibi E.G. ile tartıştığı F.S., M.Y. ve E.K. yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Hendek Devlet Hastanesi´ne kaldırılan E.G., yapılan ilk müdahalenin ardından Toyota Hastanesi´ne sevk edildi.

Diğer 3 yaralı ise olay yerinden kaçtıktan sonra hastaneye gitti. 4 yaralı tedavi altına alınırken, polis ekipleri soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Hendek Mehmet KAVİS

2020-12-08 15:30:43



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