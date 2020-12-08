Borç kavgasında silahlar ateşlendi: 1 ölü, 3 yaralı (2)

HASTANEDE ÖLDÜ
Sakarya'nın Hendek ilçesinde, borçalacak nedeniyle çıkan kavgada silahla vurularak, ağır yaralanan Fatih Sunman, tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi. Yaralı 3 kişinin ise tedavilerine devam ediliyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Hendek Mehmet KAVİS
2020-12-08 16:29:11
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.