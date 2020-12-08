Borç kavgasında silahlar ateşlendi: 2 ölü, 2 yaralı (3)

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ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, borçalacak nedeniyle çıkan kavgada yaralananlardan inşaat firmasının sahibi Enes Güney, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayda ölü sayısı 2'ye yükseldi. Yaralanan Mustafa Y.'nin ameliyata alındığı, E.K.´nin ise genel durumunun iyi olduğu bildirildi.

İki tarafın yakınlarının hastaneye gelmesi üzerine polis ekipleri hastane önünde önlem aldı. Yaralı yakınlarının araçlarında arama yapan polis ekipleri, bir tabanca ele geçirirken, bir kişi gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Hendek Mehmet KAVİS

2020-12-08 17:18:26



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