Serdivan Belediyesi vatandaşları vergi borcu yapılanması konusunda bilgilendirdi

Serdivan Belediyesi vergi borcu bulunan mükelleflere yönelik getirilen düzenleme kapsamında yapılandırma ile ilgili vatandaşları bilgilendirdi.
Mükelleflerin yapılandırma için 31 Aralık 2020 tarihine kadar www.serdivan.bel.tr adresinden ebelediye linkindeki üyelik işlemlerini tamamladıktan sonra online olarak ya da belediyeye bizzat gelerek başvuru yapabilecekleri belirtildi. Yapılandırma kapsamında mükelleflerin belediyeye olan tüm borçlarını taksitlendirebilecekleri de ifade edildi. İlgili kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen mükelleflerin borç taksitlendirmesinden yararlanması halinde ilk taksitlerin de 1 Şubat 2021 tarihinde ödeneceği belirtildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.