Bıçaklanarak yaralandı, polis karakolu önünde yere yığıldı Yabancı uyruklu kişiler arasında bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde yabancı uyruklu kişiler arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 1 kişi, polis karakolu önünde kanlar içerisinde yere yığıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan şahıs tedavi altına alındı.

Olay, Adapazarı ilçesi Tığcılar Mahallesi Kesici Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu M.A. ile A.A. henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartıştı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olay esnasında A.A. üzerinde bulundurduğu bıçak ile M.A.’yı yaraladı. Şüpheli A.A. olay sonrası kayıplara karışırken, göğsünden bıçaklanarak yaralanan M.A. ise olayın olduğu bölgeden yaklaşık 400 metre mesafede bulunan Cumhuriyet Polis Merkezi’ne kadar yürüdü. Karakolun önüne geldiği anda yere yığılan M.A.’yı çevredeki vatandaşlar fark etti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi ambulansta yapılan yaralı, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bölgede inceleme yapan polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.