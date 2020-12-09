KOM’dan 14 ayrı adrese operasyon: 9 gözaltı Çok sayıda ruhsatsız tabanca, tüfek ve silah malzemesi ele geçirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KOM’dan 14 ayrı adrese operasyon: 9 gözaltı Çok sayıda ruhsatsız tabanca, tüfek ve silah malzemesi ele geçirdi

İHA

KOM’dan 14 ayrı adrese operasyon: 9 gözaltı Çok sayıda ruhsatsız tabanca, tüfek ve silah malzemesi ele geçirdi

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 14 farklı adrese düzenledikleri operasyonda çok sayıda ruhsatsız tabanca, tüfek ve silah malzemesi ele geçirdi.
Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, şehirde geniş çaplı bir operasyon düzenledi. Ruhsatsız silah bulundurulduğu ihbarı alınan 10 ev ve 4 iş yerine operasyon düzenleyen KOM ekipleri, adresleri didik didik aradı. Yapılan baskınlarda 5 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet şarjör, 4 adet ruhsatsız otomatik av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 1 adet tabanca sürgüsü, 112 adet 7,65 mm çapında tabanca fişeği ve 150 adet 9 mm çapında tabanca fişeği ele geçirildi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 8 kişi serbest bırakılırken 1 kişi ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çevre illerden getirdikleri uyuşturucuyu Sakarya’da satmaya çalıştılar Sakarya’da uyuşturucu operasyonu: 6 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Çevre illerden getirdikleri uyuşturucuyu Sakarya’da ...
Gassalların koronavirüs önlemi 
YEREL HABERLER Gassalların koronavirüs önlemi 
Ayhan Üstün’ün evine saldıran şüphelinin gözaltına alınması kamerada Saldırganın gözaltına alınması çevredeki vatandaşın çektiği görüntülere yansıdı
YEREL HABERLER Ayhan Üstün’ün evine saldıran şüphelinin gözaltına ...
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Üstün’ün evini kurşunladılar Pompalı tüfekle gerçekleştirilen saldırı sonrasında, şahıs kendini ihbar etti
YEREL HABERLER Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Üstün’ün ...
Başsavcılık'tan Ayhan Sefer Üstün’ün evine yapılan saldırıya ilişkin açıklama
YEREL HABERLER Başsavcılık'tan Ayhan Sefer Üstün’ün evine yapılan ...
Bıçaklanarak yaralandı, polis karakolu önünde yere yığıldı Yabancı uyruklu kişiler arasında bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Bıçaklanarak yaralandı, polis karakolu önünde yere ...
Serdivan Belediyesi vatandaşları vergi borcu yapılanması konusunda bilgilendirdi
YEREL HABERLER Serdivan Belediyesi vatandaşları vergi borcu ...
Borç kavgasında silahlar ateşlendi: 2 ölü, 2 yaralı (3)
YEREL HABERLER Borç kavgasında silahlar ateşlendi: 2 ölü, 2 yaralı ...
Bahçede bitkin bulduğu peçeli baykuşu, orman ekiplerine teslim etti
YEREL HABERLER Bahçede bitkin bulduğu peçeli baykuşu, orman ...
Alacak-verecek meselesinden çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti Yaralıların getirildiği hastanede polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı
YEREL HABERLER Alacak-verecek meselesinden çıkan silahlı kavgada 2 ...
Borç kavgasında silahlar ateşlendi: 1 ölü, 3 yaralı (2)
YEREL HABERLER Borç kavgasında silahlar ateşlendi: 1 ölü, 3 yaralı ...
Ayhan Sefer Üstün´ün evine silahlı saldırı
YEREL HABERLER Ayhan Sefer Üstün´ün evine silahlı saldırı
Yuvacık'ta su seviyesi dip noktada; Kocaeli için Sapanca'dan takviye yapılıyor (2)
YEREL HABERLER Yuvacık'ta su seviyesi dip noktada; Kocaeli için ...
Alacak verecek kavgasında silahlar ateşlendi: 4 yaralı 
YEREL HABERLER Alacak verecek kavgasında silahlar ateşlendi: 4 ...
Park tartışmasından sonra akaryakıt istasyonunu bastılar
YEREL HABERLER Park tartışmasından sonra akaryakıt istasyonunu ...
Sakarya’da alacak-verecek meselesinde kan aktı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Sakarya’da alacak-verecek meselesinde kan aktı: 4 ...
İlkokul öğrencileri, çakıl taşlarını sanat eserlerine dönüştürdü
YEREL HABERLER İlkokul öğrencileri, çakıl taşlarını sanat eserlerine ...
Yaklaşık 10 kişilik grubun benzinliği silah ve sopalar ile bastığı anlar kamerada
YEREL HABERLER Yaklaşık 10 kişilik grubun benzinliği silah ve ...
Hendek’te 21 taşınmaz açık arttırmayla satışa sunuldu
YEREL HABERLER Hendek’te 21 taşınmaz açık arttırmayla satışa sunuldu
52 yıldır saat tamir ediyor  
YEREL HABERLER 52 yıldır saat tamir ediyor  
Maskesiz, sigara içerken polislerin önünden geçince cezayı yedi
YEREL HABERLER Maskesiz, sigara içerken polislerin önünden geçince ...
Araçları tek tek durdurup kış lastiği denetimi yaptılar Sakarya’da polis ekiplerinden kış lastiği denetimi
YEREL HABERLER Araçları tek tek durdurup kış lastiği denetimi ...
SUBÜ’den yazılım meraklılarına birlikte çalışma daveti
YEREL HABERLER SUBÜ’den yazılım meraklılarına birlikte çalışma ...
Serdivan’daki çalışmalara esnaf da destek oluyor
YEREL HABERLER Serdivan’daki çalışmalara esnaf da destek oluyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X