7 yıl süren haklı davasını kazandı, belediye mahkeme kararını hiçe saydı Uygunsuz yapıya izin veren Karasu Belediyesi’ne açtığı hukuk mücadelesini kazandı Mahkemeyi kazanmasına rağmen mağduriyetinin devam ettiğini belirten İlhami Demirci: “Gündüz saatinde güneş gören bir ortamda ışık yakmak zorunda kalıyoruz” “Kesinleşmiş kararın uygulanarak mağduriyetimin giderilmesini talep ediyorum”

Sakarya’nın Karasu ilçesinde evinin yanında bulunan binanın yanına ek olarak imara ve ruhsata uygunsuz yapılan bina hakkında defalarca Karasu Belediyesine şikayette bulunan ve yetkililerin şikayetlerini hiçe saydığını iddia ederek, belediyeye dava açan vatandaş, 7 yıl sonra hukuk mücadelesini kazandı. Verilen kararı belediyenin uygulamadığını belirten İlhami Demirci, “Kendi evimde şu anda hapis cezası çekiyorum” dedi.

Karasu ilçesinde evi bulunan İlhami Demirci, yaklaşık 7 yıl önce evinin yanında bulunan binanın yanına ek olarak imara ve ruhsata uygunsuz olarak yapılan bina gerekçesi ile Karasu Belediyesine defalarca şikayette bulundu. Konu hakkında herhangi bir çalışma yapmayan belediye yetkililerini mahkemeye veren İlhami Demirci, 7 yıllık hukuk mücadelesini kazandı. Davayı kazanmasına rağmen verilen karar doğrultusunda işlem başlatmayan Karasu Belediyesi tarafından mağdur duruma düşürüldüğünü belirten Demirci, kesinleşen kararın uygulanması için Belediyeye dilekçe verdiğini, aradan 3 ay geçmesine rağmen işlem yapılmadığı gibi verilen dilekçeye de geri dönüşün olmadığını dile getirdi.

İlhami Demirci, evinin balkonuna çıktığında kaba bir beton ile karşı karşıya kaldığını, sosyal yaşantısının kısıtlandığını ve evinin adeta bir hapishaneye dönüştüğünü vurguladı. Mahkeme kararına rağmen mağduriyetinin giderilmediğini söyleyen Demirci, Karasu Belediyesi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına, ‘Görevi Kötüye Kullanma’ ve diğer hükümlerden suç duyurusunda bulunduğunu belirtti.



Hukuk savaşında kazanmış olduğum bu davanın sonucu işleme konulmuyor

Mağduriyetinin giderilmediğini belirten İlhami Demirci, “Usulsüz yapılan bir bina vardı ve 2014’ten bu yana verdiğim 7 yıllık hukuki mücadelemi kazandım. Karar istinaf kararı ile kesinleşti, şu anda yıkım kararı verilmiş bir binanın yıkılması talebi ile Karasu Belediyesi’ne müracaatım oldu ama uygulamada etkinlik yok. Buradaki düşüncem yüce Türk milleti adına karara bağlanmış bir kararın belediye tarafından uygulanıp, yerine getirilmesidir. 2014 yılında davalı olduğum kişi, evi yaparken böyle bir işe girmemesini ve usulsüz bir yapıya başladığını kendilerine söylenmesine rağmen 7 yıl süresi içerisinde evi tamamlayıp sattı. Hukuk savaşında kazanmış olduğum bu davanın sonucu işleme konulmuyor, Karasu Belediyesi’ne gidip müracaatta bulunduğumuz halde karşı tarafın onun evinde de sıkıntı var demesine binaen işleme koymuyor dava sonucunu” dedi.



Şu anda kendi evimi bana 15 bin TL karşılığı satsalar bile almam

Evinin yanına yapılan bina sonrasında sosyal yaşantısının kısıtlandığını dile getiren Demirci, “Şu an Sakarya 1. İdare Mahkemesi’nin vermiş olduğu ve bilirkişinin yapmış olduğu denetim raporunun sonucuna göre davayı kesin ve esasen kazanmış durumdayım. Tamamen mağdur durumdayım ve mağduriyetim giderilmiyor. Hukukta kazanmış olduğum bir davayı, hukuken uygulamayan bir Karasu Belediye Başkanlığı var burada. Kazanmış olduğum davanın işleme konularak, mağduriyetimin giderilmesini talep ediyorum. Evimin bulunduğu mekanda balkon tarafında yapılan ek bina sebebi ile sosyal yaşantıma kısıtlama geldi. Balkona çıktığım zaman bir doğal çevre görmem gerekirken, kaba bir beton karşıma çıkıyor. Bu şekilde mağduriyetim had safhada, şuanda kendi evimi bana 15 bin TL karşılığı satsalar bile almam. Ben bu durumu da ilgili belediyeye izah ettiğim halde, hiç kimse bu olaya duyarlı bir şekilde yaklaşmadı” diye konuştu.



Gündüz saatinde güneş gören bir ortamda ışık yakmak zorunda kalıyoruz

Evinin balkonuna çıktığında manzara izlemesi gereken yerde kaba bir beton izlediğini belirten Demirci, “Bu olay ilk başladığında araştırmalarım ve bilirkişililer ile de bilgi alışverişinde bulunduğumda ticari arsa tapusu verilen bir mekana içinde bir bina varsa o binanın yıkılarak yeni projeye göre projelendirilip yapılması gerektiği tarafıma söylendi. Ve ben bunu kendilerine söylediğimde bırakın arsa içerisinde 3 katlı binanın yıkılmasına, yanına ek bina olarak çıkıldı. Ek bina çıkıldığı içinde benim evde balkona çıkıp eşim ve çocuklarım ile oturup hava alayım dediğimde, hava alacak bir alanım yok yani 1 metre mesafe önümde kaba inşaatın duvarı ile karşı karşıya kalıyoruz. Hapis cezası çekiyorum kendi evimde şu anda. Ev mi, hapis mi hiçbir farkı yok yani gündüz saatinde güneş gören bir ortamda ışık yakmak zorunda kalıyoruz” şeklinde konuştu.



Görev kötüye kullanmadan suç duyurusunda bulunduk

Belediyesinin sessiz kalması ve geri dönüş yapmaması sonrasında görevi kötüye kullanma yönünden suç duyurusunda bulunduğunu belirten Demirci, “2020 yılı Eylül ayının 15’inde Karasu Belediye Başkanlığına, kesinleşen kararın uygulanması için avukatım aracılığı ile dilekçe verdik, dilekçemizi verdiğimiz tarihten 3 ay geçmesine rağmen ne işlem yapıldı ne de dilekçeye cevap alabildik. Sonrasında bir dilekçe daha yazdık vermiş olduğumuz dilekçeye neden cevap verilmedi diye bir yazı yazdık, ondan da henüz bir geri dönüş olmadı. En son çare olarak artık hukuki süreci yerine getirmeyen Karasu Belediyesi hakkında Cumhuriyet Savcılığına, “Görevi Kötüye Kullanma (TCK. M.257)” ve diğer hükümlerden suç duyurusunda bulunduk. Bir an önce benim kazanmış olduğum davanın, kesinleşmiş kararın uygulanarak mağduriyetimin giderilmesini talep ediyorum. Karasu’da 888 ada 10 parselde yapılan bina imara aykırı olarak yapılmıştır, imara aykırı olarak yapılıp bitirilen binanın, aykırılığının giderilmesi yönünde mahkeme kararının vermiş olduğu iptal davasının işleme konulmasını istiyorum” ifadelerine yer verdi.

