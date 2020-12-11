Serdivan'da sokak ve kapı numaraları yenileniyor

Serdivan Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü numarataj ekipleri tarafından ilçe genelindeki tüm sokak isimleri ve kapı numaraları yenileniyor.

Serdivan Belediyesi ve İstimlak Müdürlüğü numarataj ekipleri tarafından başlatılan çalışmalarda, 24 mahallede bin 830 sokak levhasının yenileneceği ve yeni kapı numaralarında mahalle ismi ve sokak isminin de yer alacağı belirtildi.

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