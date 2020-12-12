Elektrik sayacı okumak için girdiği bahçede karacayla karşılaştı

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Ramiz Kaan OKTAR/AKYAZI (Sakarya),(DHA) SAKARYA´nın Akyazı ilçesinde Ali Ceylan, elektrik sayacı kontrolü için girdiği evin bahçesinde karacayla karşılaştı.

Akyazı ilçesinde elektrik saatlerini kontrol eden Ali Ceylan, Güzlek Mahallesi´ndeki bir evn bahçesine girdiğinde karşısında karaca buldu. Ceylan, karacayı cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Karaca daha sonra ormanlık alana giderek, gözden kayboldu.

DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Akyazı Ramiz Kaan OKTAR

2020-12-12 11:31:31



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