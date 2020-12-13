Köpekler, evin bahçesindeki 3 koyunu telef etti

Nuri KURU/AKYAZI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA´nın Akyazı ilçesinde, köpeklerin evin bahçesinde saldırdığı 7 koyundan 3'ü telef olurken, 4 koyun ise yaralandı.
Olay dün akşam, Kuzuluk Mahallesi´nde meydana geldi. Ekrem Özbay´a ait 7 koyun, evin bahçesinde köpeklerin saldırısına uğradı. Koyunlardan 3´ü telef olurken, 4 koyun da yaralandı. Sesleri duyarak dışarı çıkan Özbay, köpekleri kovaladı. Ekrem Özbay, köpeklerin yeniden saldırmasını engellemek için nöbet tutacağını belirtti. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Akyazı Nuri KURU
2020-12-13 11:34:52
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