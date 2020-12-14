Sakarya'da bir haftada kısıtlamaları ihlal edenlere 382 bin 221 lira ceza kesildi

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Sakarya'da son 7 günde sokağa çıkma kısıtlamasında uygulanan saatlerde izinsiz sokağa çıkan 245 kişiye toplam 382 bin 221 lira para cezası kesildi.

Artan korona virüs vak'aları sonrasında getirilen sokağa çıkma kısıtlamaları kapsamında Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehirde adeta kuş uçurtmuyor. Ekipler, hafta içi 21.0005.00 saatlerinde ve hafta sonu ‘tam kapanma’ şeklinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında devriyelerini sürdürdü. Şehrin en işlek cadde ve sokaklarında denetim yapan polis izinsiz sokağa çıkanları affetmedi. Hafta içi uygulanan kısıtlamada sokağa çıkan 147 kişiye, hafta sonu uygulanan kısıtlamada ise 98 kişiye ‘izinsiz sokağa çıktığı’ gerekçesiyle para cezası kesildi. Bu kapsamda son 7 günde 245 kişiye toplamda 382 bin lira para cezası uygulandı.

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