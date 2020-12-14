Hastane çalışanı evinde ölü bulundu

Nuri KURU/AKYAZI (Sakarya), (DHA)SAKARYA´nın Akyazı ilçesinde sağlık çalışanı Abdullah B., evinde ölü bulundu. Abdullah B.'nin intihar etmiş olabileceği üzerinde duruluyor.
Akyazı Devlet Hastanesi´nde idari işler personeli olan Abdullah B.´den haber alamayan iş arkadaşları polise haber verdi. Polis ve itfaiye ekipleri, Abdullah B.´nin, Akyazı Cumhuriyet Mahallesi´nde bulunan evine gitti. İtfaiye ekiplerince kapının açılmasının ardından içeri giren polis, Abdulah B.´yi yerde hareketsiz buldu. 112 Acil ekibi, Abdullah B.´nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan araştırmada evde mangal ve yanmış kömürlerin bulundu. 2 çocuk Abdullah B.'nin intihar etmiş olabileceği üzerinde duran polis, araştırmasını sürdürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Akyazı Nuri KURU
2020-12-14 14:19:05
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