Kahvehanede oyun 19 bin 50 lira ceza ile son buldu



Nuri KURU/AKYAZI (Sakarya), (DHA)SAKARYA´nın Akyazı ilçesinde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına uymayarak kahvehanede oyun oynayan 4 kişi ile iş yeri sahibine toplam 19 bin 50 TL ceza kesildi.

Akyazı Karaçalılık Mahallesi'nde pazar günü sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 4 kişinin bir kahvehanede oyun oynadığı yönünde ihbar alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Kahvehaneye baskın yapan jandarma ekipleri, 4 kişiyi oyun oynarken yakaladı. Oyun oynayan 4 kişiye sokağa çıkma yasağına uymadıkları gerekçesi ile ayrı ayrı 3 bin 180'er lira para cezası kesildi. Temizlik bahanesi ile müşterilerine oyun oynama imkanı sunan iş yeri sahibine ise iş yerini açmaktan ve sokağa çıkma yasağına uymamaktan 6 bin 330 lira ceza kesildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Akyazı Nuri KURU

2020-12-14 19:48:10



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