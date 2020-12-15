Kuzey Marmara Otoyolu´nun İzmit- Akyazı kesimi açılıyor

Ramiz Kaan OKTAR-Onur GÜDEN/ADAPAZARI (Sakarya),(DHA)- KUZEY Marmara Otoyolu´nun İzmit-Akyazı arasında kalan kesimi 19 Aralık günü törenle açılacak.
İstanbul, Kocaeli ve Sakarya hattında inşa edilen Kuzey Marmara Otoyolu´nun son kesimi de uluşama açılıyor. Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul Kınalı mevkiinden başlarken, Sakarya´nın Akyazı ilçesinde son buluyor. 6 kesimden oluşan projenin diğer kesimleri ulaşıma açılırken, son kesimi olan İzmit-Akyazı etabında ise son çalışmalar yapılıyor. Güzergah üzerindeki bağlantı yolları ile İstanbul, Kocaeli ve Sakarya´da trafik yoğunluğunun azalması bekleniyor. Proje kapsamında inşa edilen gidiş ve geliş yolu 4´er şeritten oluşurken, Kuzey Marmara Otoyolu'nun 4 şeritli tünelleri ise dünyanın en geniş tünelleri olma özelliğine sahip. 398.4 kilometreyi bulan Kuzey Marmara Otoyolu´nun son kesimi olan İzmit-Akyazı kesimi 19 Aralık günü törenle açılacak. DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Adapazarı Ramiz Kaan OKTAR-Onur GÜDEN
2020-12-15 11:08:10
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