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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

SUBÜ’nün iş birliği çağrısına yoğun ilgi

İHA

SUBÜ’nün iş birliği çağrısına yoğun ilgi

SUBÜ Yapay Zeka ve Veri Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (YAZEM) tarafından kısa süre önce yazılım meraklılarına yönelik olarak yapılan birlikte çalışma çağrısı karşılık buldu. Başvuru yapanlar arasından oluşturan 45 kişilik ekip web yazılımı yönlerini geliştirme yönünde çalışmalara başladı.
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Yapay Zeka ve Veri Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (YAZEM) tarafından kısa süre önce hem süreçlere destek sağlamak hem de yetiştirilmek üzere yazılım meraklılarına birlikte çalışma çağrısı yapılmıştı. Çağrının üzerinden geçen 1 haftalık süreçte YAZEM’e toplam 161 kişi başvuru yaptı. Başvuranlar arasında sadece SUBÜ’den değil, Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinden öğrenciler ile lise son sınıf öğrencileri de yer aldı.
Gösterilen yoğun talep nedeniyle son derece memnun olduklarını belirten YAZEM Müdürü Öğretim Görevlisi Dr. Cem Özkurt, “Yaptığımız karşılıklı görüşmelerle başvuruda bulunanlara yol haritasını ve taleplerimizi ilettik. Neticede bunların arasından 45 kişiyi seçerek temel çalışmalarımıza başladık. Öncelikli amacımız yaşadığımız dönemde yazılımın uygulamaya geçtiği en önemli nokta ve bu işin ‘fizyolojisi’ olan web yazılımı yönünü yeni ekip arkadaşlarımıza kazandırmak ve web yazılımında uzmanlaşmalarını sağlamak. Web yazılımı içerisine diğer bildikleri tüm yazılım dillerini gömebilirler. Bu avantajı da değerlendirmek istiyoruz. Bunun için oluşturduğumuz iki grupta anlık iletişim halindeyiz. Gün içerisinde yoğun bir akış var. Arkadaşlarımız kendilerine verdiğimiz materyallerden anlık olarak soru sorabiliyor ve tartışma başlatabiliyorlar. Web yazılımı oldukça önemli. Bir örnek üzerinden ilerleyecek olursak yakın zamana kadar bir fabrikada ya da iş yerinin sahip olduğu kalite lavabolarının temiz ve bakımlı olmasından anlaşılırdı. Şimdi ise lavabonun yerini fabrikanın kendini sanal dünyaya sunduğu web sayfası aldı” dedi.
Yapay öğrenme, makine öğrenmesi ve derin öğrenme kavramlarını 1940’lı yıllarda ortaya atan ilk bilim insanlarının makale ve kitaplarını merkezde Türkçeye çevirdikleri bilgisini veren Özkurt, “Daha önce bu yönde bir çalışmayı kimsenin yapmadığı iddiasındayız. Bu anlamda ülkemizde önemli bir ilkin adımlarını da atıyoruz. Alan Turing, Marvin Minsky, Patrick Winston ve bunlar gibi bilim insanları nörofizyolojik öğrenmeyi matematiksel modelle açıklayabilen ilk bilim insanları oldukları için oldukça önemliler. Hazırlamakta olduğumuz eğitimler lise düzeyindeki bir öğrencinin bile rahatlıkla anlayabileceği şekilde olacak. Klasik fizik için matematik neyse biyoloji için de bilgisayar programlama o anlama geliyor. Biz sistematiğimizi bunun üzerine kuruyoruz. Üzülerek söylemek istediğim bir nokta ise bize birçok işverenden proje temelli ya da doğrudan istihdam edilmek üzere yazılım geliştirebilecek personel için başvurular geliyor. Biz ise bunu tam manasıyla karşılayamıyoruz. Ekibimize katılan arkadaşlarımız bu açıkların giderilmesine de katkı sağlayacaklar” diye konuştu.

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