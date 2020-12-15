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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Işıksu: “Esnafımız ayakta durursa, Adapazarı’mız da ayakta durur”

İHA

Başkan Işıksu: “Esnafımız ayakta durursa, Adapazarı’mız da ayakta durur”

Adapazarı Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü tarafından organize edilen, Oda temsilcileri ile istişare edilerek belirlenen, Adapazarı sınırları içerisinde tüm yasal yükümlülüklerini ve sorumluluklarını yerine getiren esnafları takdir ve teşvik için düzenlenen, 2020 yılı Altın Esnaf Belgesi Takdim Programı gerçekleştirildi.
Adapazarı Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü tarafından organize edilen, Oda temsilcileri ile istişare edilerek belirlenen, Adapazarı sınırları içerisinde tüm yasal yükümlülüklerini ve sorumluluklarını yerine getiren esnafları takdir ve teşvik için düzenlenen, 2020 yılı Altın Esnaf Belgesi Takdim Programı, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu’nun ev sahipliğinde, Adapazarı Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi.
Programa; Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Başkan Yardımcıları Hilmi Kızılcık, Fatih Çelikel ve Yusuf Özden; Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hasan Alişan; Seyyar Giyim Eşya Satıcıları Esnaf Odası Başkanı Yekta Tepe; Kitap, Kırtasiye, Gazete, Büfe, Tekel Maddeleri Satış Odası Başkanı Coşkun Bilir; Fotoğraf, Ressam ve Tabelacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Özcan Berber; Demirciler ve Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bahattin Kılıç, Elektrikçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Cevdet Karaca ile belge alan esnaflar; Konfeksiyon dalında Bekir Baltürk, Kırtasiye dalında Çiğdem Reis, Fotoğraf dalında İsmail Süha Özdilek, Demirci ve Tornacı Dalında Haluk Kesebilir ve Elektrikçi dalında Hüseyin Birinci katıldı.
Buluşmanın esnafa moral verdiğini belirten SESOB Başkanı Alişan, “Şehre ruh katan ve şehrin dinamiklerini oluşturan esnaflarımızdır. Adapazarı Belediyesi tarafından takdim edilen belgeler esnafımıza bu zor günlerde bir nebze de olsa moral oluyor. Pandemi sebebiyle tüm dünya zor günler geçirse de, bizim geleceğe dair hala umudumuz var. Bu özel programla bizlerin de umudunu tazelediği için, esnafımıza her zaman destek olan Başkanımız Mutlu Işıksu’ya ve ekibine tüm esnaflarımız adına teşekkür ediyorum” dedi.
Düşünceleri için Alişan’a teşekkür eden Başkan Mutlu Işıksu, “Adapazarı ticaret şehridir. Biz Adapazarı’mızı ticaretin kalbi olarak görüyoruz. Nüfusu 276 bin olan ilçemiz, esnafıyla ve ticaret ağıyla günlük 500 bin nüfusa kadar ulaşıyor. Bizler, kardeşlik hukukuna, dayanışma ruhuna ve bereketle gelen güzelliklere daima inanan insanlarız. Esnafımız ayakta durursa, Adapazarı’mız da ayakta durur. Esnafımızın gösterdiği ticaret ahlakının, şehrimizin ruhunu mayaladığına inanıyoruz. Esnafımızın varlığı şehrimize sadece maddi ölçütlerle değil; dürüstlük, erdem, ahlak gibi manevi ölçütlerle de anlam kazandırmaktadır” diye konuştu.

Zorlukları birlikte aşıyoruz
Esnafın her zaman yanlarında olduklarının altını çizen Başkan Işıksu, “Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız yeni açıkladığı paketlerle esnafımıza destek oluyor. Salgın sürecinde, devletimiz her türlü imkanı farklı kesimler için seferber etmeye çalışıyor. Hepimiz biliyoruz ki, Korona virüs salgını gibi bir gerçekle yüz yüze olsak da bizler, zor günlerde dayanışmayı, omuz omuza vermeyi ve zorlukları birlikte aşmayı bilen bir milletiz. Samimiyette bereket vardır, Adapazarı’nın her bir ferdiyle ve esnafıyla bu samimiyeti koruyarak daha ileriye taşıyacağız. İnşallah, bundan sonra da birbirimize sımsıkı kenetlenerek her zorluğu aşacak, şehrimizde sevgiyi, muhabbeti ve dayanışmayı hakim kılmak için hep birlikte gayret edecek, sevinçli günleri paylaştığımız gibi, zor günleri de daima paylaşmaya devam edeceğiz. Salgın kuralları gereğince, daha sade gerçekleştirdiğimiz bu buluşmayı, inşallah gelecek yıllarda büyük bir coşkuyla düzenleyeceğiz. Belge alan kıymetli esnaflarımızı tebrik ediyoruz” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından esnaflara belge ve hediyelerini Başkan Işıksu ve Alişan ile oda başkanları birlikte takdim etti.

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