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Yağış TEM Otoyolu’nda kazaları ardı ardına getirdi Aynı bölgede ayrı saatlerde 3 ayrı kaza meydana geldi 5 tır ve 1 otomobilin karıştığı kazalarda 1 kişi yaralandı

İHA

Yağış TEM Otoyolu’nda kazaları ardı ardına getirdi Aynı bölgede ayrı saatlerde 3 ayrı kaza meydana geldi 5 tır ve 1 otomobilin karıştığı kazalarda 1 kişi yaralandı

TEM Otoyolu Sakarya geçişinde şiddetli yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda biri zincirleme toplamda 3 ayrı kaza meydana geldi. Aynı bölgede ayrı saatlerde meydana gelen ve 5 tır ile 1 otomobilin karıştığı kazalarda 1 kişi yaralandı.
Kazalar, Anadolu TEM Otoyolu Sapanca geçişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sağanak yağışın etkisiyle yaşanan kazaların ilki İstanbul istikametinde seyir halinde olan iki tırın çarpışması sonucu maddi hasarlı olarak meydana gelirken ikinci kaza ise Ankara istikametinde meydana geldi. Yağış nedeni ile direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü bariyerlere çarpması sonucu durabilirken kazada yaralanan olmadı.
Üçüncü kaza ise İstanbul istikametine gitmekte olan 3 tırın çarpışması sonucu meydana geldi. Meydana gelen zincirleme kazada ise bir kişi tırın içerisinde sıkıştı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Meydana gelen zincirleme kazada tır sürücüsü itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı Sakarya Toyotasa Acil Yardım Hastanesine sevk edildi. Polis ekipleri kazalar ile ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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