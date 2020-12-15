'Sizce kim bu bebek?'

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Onur GÜDEN/ ARİFİYE (Sakarya), (DHA)SAKARYA´nın Arifiye ilçesinde, otomobilin TIR´a çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında, ilçedeki D650 kara yolu Adliye Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Mehmet Şahin yönetimindeki 11 ED 490 plakalı otomobil, İsmail Akgül idaresindeki 11 EF 061 plakalı TIR´a arkadan çarptı. Dorsenin altına giren otomobilde sürücü Mehmet Şahin ile araçta bulunan Faruk Şahin ve Emrah Şahin yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil, itfaiye ve polis ekipleri geldi. Otomobilde sıkışan Mehmet Şahin itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Yaralanan 3 kişi hastanelere kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Arifiye Onur GÜDEN

2020-12-15 18:27:58



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