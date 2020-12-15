17 yaşındaki mevsimlik işçi, başına dayadığı tabancayla intihar etti

Güven HASBAŞ/GEYVE (Sakarya), (DHA)SAKARYA'nın Geyve ilçesine mevsimlik işçi olarak gelen Fesih Ç. (17), başına dayadığı tabancayı ateşleyerek yaşamına son verdi.
Olay, akşam saatlerinde Geyve Bayat köyünde meydana geldi. Mardin´den ailesiyle birlikte mevsimlik işçi olarak Bayat'a gelen Fesih Ç., odasında yalnız olduğu sırada başına dayadığı tabancayı ateşledi. Silah sesini duyan yakınları içeri girdiğinde Fesih Ç.´yi kanlar içinde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde talihsiz gencin hayatını kaybettiği belirlendi.
Jandarma ekipleri olay yerinde incelemede bulunarak soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Geyve Güven HASBAŞ
2020-12-15 21:08:00
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