Karasu'da pandemi başlangıcından beri tedbirlere uymayanlara 2 milyon 9 bin lira ceza

Sakarya’nın Karasu ilçesinde pandemi başlangıcından bugüne kadar emniyet ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimlerde korona virüs tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle 31 iş yeri ve 718 kişiye 2 milyon 9 bin 84 lira para cezası kesildi.

Dünyada ulusal pandemi olan korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Sakarya Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri korona virüs denetim ve uygulamalarında 12 Mart ile 15 Aralık tarihleri arasında korona virüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 31 iş yerine, iş yerleri için alınan tedbirlere uymamaktan, 127 kişiye maske takmamaktan, 341 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten, 176 kişiye sosyal mesafeyi ihlal etmekte, 65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 43 kişiye ve 20 yaş altı sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 31 kişiye toplamda 2 milyon 9 bin 84 lira para cezası kesildi.

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