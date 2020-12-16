SUBÜ'den engelli ve yaşlıların yaşamlarını kolaylaştıracak projeler

SUBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından pandemi sürecinde toplumdaki dezavantajlı grupların yaşamlarını kolaylaştıracak projelerin sunulduğu ‘Pandemide Engelli ve Yaşlılar İçin Neler Yaptık?’ başlıklı bir panel düzenlendi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından ‘Pandemide Engelli ve Yaşlılar İçin Neler Yaptık?’ isimli bir online panel düzenlendi. Panelde toplumda dezavantajlılar grubu olarak tanımlanan özel gereksinime sahip engelli ve yaşlı bireylere yönelik olarak onların yaşamlarını kolaylaştıracak projeler sunuldu. Panele akademisyenler, sağlık çalışanları, öğrenciler ve aileler katıldı. Açılış konuşmasını gerçekleştiren SUBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Naci Çağlar, üniversite olarak öncelikli amaçlarının bilimsel bilgiyi uygulama ile birleştirmek olduğunu söylerken; panelde sunulacak projelerin uygulamaya dönüştürülerek özellikle pandemi sürecinde dezavantajlı gruptaki bireylerin hayatlarını kolaylaştıracağına inandığını vurguladı.

Panelin moderatörlüğünü yapan SUBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yurdanur Dikmen, “Toplumdaki özel gereksinimli bireylerin ve onların bakımlarını sağlayanların sağlık hizmetlerine ulaşabilmeleri gerekiyor. Düzenlediğimiz panel, bunu sağlayacak ve söz konusu bireylerin yaşamlarını kolaylaştıracak çalışmalar içeriyor. Ben bu çalışmaların toplumda farkındalık yaratacağına; konu ile ilgilenen akademisyenlere, meslektaşlarımıza ve sağlık alanında eğitim gören öğrencilerimize yeni ufuklar açacağına yürekten inanıyorum” dedi.

Panelde ilk olarak SUBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Oğuzhan Bahadır Demir ‘İnmeli Hastaların Günlük Yaşam Aktivitelerinde ve Bilişsel Fonksiyonlarında Sanal Gerçeklik ile Erişilebilirlik’ adlı çalışmasını sundu. Daha sonra SUBÜ Akyazı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Öğretim Görevlisi Fatma Tanrıkulu ‘Evde Yatağa Bağlı ve Engelli Hastalara Bakım Veren Bireylere Yönelik Hemşire Liderliğinde Web Tabanlı Aile Destek Programı’nı tanıttı. Son olarak ise SUBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Gülşah Kınalı ‘İnmeli Hastalarda Erişilebilir Ev Düzenlemelerinin İyileşme Sürecine Etkisi’ adlı çalışmasını sundu.

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