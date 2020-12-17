Sakarya Üniversitesi Rektörü: Sofuoğlu'nun açıklamalarıyla ilgili gerekli işlemler yapılacak



Güven HASBAŞ/SERDİVAN (Sakarya),(DHA)- SAKARYA Üniversitesi Öğretim Üyesi Pof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu´nun katıldığı bir televizyon programında üniversiteler için 'fuhuş evleri' benzetmesi yapması üzerine Sakarya Üniversitesi Rektörü Fatih Savaşan, gerekli işlemlerin yapılacağını açıkladı.

Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, katıldığı bir televizyon programında görev yaptığı Sakarya Üniversitesi´ni de örnek göstererek, "Neredeyse fuhuş evleri" benzetmesinde bulundu. Sofuoğlu´nun sözleri tepki toplarken, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan sosyal medya hesabından yaptığı açılamada, "Üniversitemiz öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun ulusal bir kanalda yapmış olduğu açıklamaların kabul edilmesi ve hoş görülmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Söz konusu konuşma ile ilgili gerekli işlemler yapılacaktır" dedi.

YAVUZ TEPKİ GÖSTERDİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz da Sofuoğlu´nun açıklamalarına sosyal medya hesabından şöyle tepki gösterdi:

"Sakarya Üniversitesi öğretim üyesi Ebubekir Sofuoğlu'nun hem Sakarya'yı hem de Sakarya Üniversitesi'ni zan altında bırakan 'Fuhuş Evleri' söylemini tasvip etmemiz mümkün değildir. Derhal Sakarya'mızdan, Sakarya Üniversitemizden ve tüm öğrenci kardeşlerimizden özür dilemelidir. Sn. Sofuoğlu'nun, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ı da söylemine alet etmesi ayrı bir talihsizliktir. Sayın Cumhurbaşkanımızın bahsedildiği şekliyle bir söylemi söz konusu değildir. Olmayan bir söylemi varmış gibi kendi söylemine dayanak yapmak çok büyük bir sorumsuzluktur." dedi.

DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Serdivan Güven HASBAŞ

2020-12-17 11:52:29



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