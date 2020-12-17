SAÜ Rektörlüğü'nden Sofuoğlu'nun söylemleri hakkında açıklama

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu’nun ulusal bir kanalda yapmış olduğu açıklamalara tepkiler çığ gibi büyürken SAÜ Rektörlüğünden konuya ilişkin bir yazılı açıklama geldi. Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, Sofuoğlu hakkında gerekli işlemlerin başlatılacağı belirtildi.

Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun katıldığı bir televizyon programında üniversiteler için "Neredeyse fuhuş evleri" sözlerine tepkiler çığ gibi büyüdü. Bahsi geçen konuşmada üniversitenin öğretim elemanları, öğrencileri, mezunları ve kamuoyunda tepki gösterirken Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünde bir yazılı açıklama yapıldı.

Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan yazılı açıklamada, “Bahsi geçen konuşmada Sofuoğlu, üniversitemiz ana yerleşkesinin bulunduğu Serdivan’ı da katarak sarf ettiği cümlelerde Sakarya’mız, bölgemiz ve ülkemiz kalkınma önceliklerine azami katkıyı verme çabasındaki üniversite mensuplarını töhmet altında bırakmıştır. Söz konusu ifadeler üniversitemiz dışında kalan üniversiteleri ve bir bütün olarak eğitim kurumlarını da zan altında bırakacak ağır ithamları barındırmaktadır. İlgili kamuoyunun yakından takip ettiği gibi Sakarya Üniversitesi, başta siber güvenlik, enerji depolama, savunma sanayi malzemeleri, elektrikli araçlar, Orta Doğu çalışmaları, İslam Ekonomisi ve Finansı, Osmanlı Araştırmaları olmak üzere teknik ve sosyal alanlarda yaptığı birçok araştırma ve ürünle ülkemize hizmet eden saygın bir eğitim ve araştırma kurumudur.

Öğrencilerimiz de yaptıkları etkinliklerle Sakarya’nın sosyal ve kültürel ortamına önemli derecede katkı sunmakta; şehir ise öğrencilerimize azami derecede destek olmaktadır. Öte yandan üniversitelerimizin araştırma, eğitim ve topluma hizmet merkezleri olarak faaliyet göstermeleri için bütün imkanları seferber eden Cumhurbaşkanımızın adının söz konusu açıklamada geçirilmesi de ayrıca büyük bir talihsizlik olmuştur. Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun bahsedilen konuşmasının kabul edilmesi ve hoş görülmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Söz konusu konuşma ile ilgili gerekli işlemlerin başlatıldığı hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.

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