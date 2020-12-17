2 gündür kayıptı, ağaca asılı cesedi bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

2 gündür kayıptı, ağaca asılı cesedi bulundu

DHA

2 gündür kayıptı, ağaca asılı cesedi bulundu


Nuri KURU/AKYAZI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA´nın Akyazı ilçesinde, 2 gündür haber alınamayan Sadık T.'nin, dere kenarında ağaca asılı cansız bedeni bulundu. Jandarma, Sadık T.'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. 
Akyazı'ya bağlı Konuralp Mahallesi´nde oturan ve kendisinden 2 gündür haber alınamayan Sadık T.'nin, saat 11.00 sıralarında, Mudurnu Deresi kenarında iple ağaca asılı cesedi bulundu. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ve sağlık ekipleri, Sadık T.'nin cansız bedeni ağaçtan indirdi. Yapılan inceleme sonrası Sadık T.'nin cesedi, otopsi için Akyazı Devlet Hastanesi´nin morguna götürüldü. İntihar ihtimali üzerinde durulurken, Sadık T.'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Akyazı Nuri KURU
2020-12-17 13:16:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sakarya Üniversitesi Rektörü: Sofuoğlu'nun açıklamalarıyla ilgili gerekli işlemler yapılacak (2)
YEREL HABERLER Sakarya Üniversitesi Rektörü: Sofuoğlu'nun ...
SAÜ Rektörlüğü'nden Sofuoğlu'nun söylemleri hakkında açıklama
YEREL HABERLER SAÜ Rektörlüğü'nden Sofuoğlu'nun söylemleri hakkında ...
Sakarya Üniversitesi Rektörü: Sofuoğlu'nun açıklamalarıyla ilgili gerekli işlemler yapılacak
YEREL HABERLER Sakarya Üniversitesi Rektörü: Sofuoğlu'nun ...
Ebubekir Sofuoğlu’nun açıklamaları hakkında işlem başlatılıyor SAÜ’lü öğretim üyesi Sofuoğlu’nun üniversiteler hakkında söylediği sözlere tepkiler çığ gibi büyüdü SAÜ Rektörü Savaşan: “Konuşma ile ilgili gerekli işlemler yapılacaktır”
YEREL HABERLER Ebubekir Sofuoğlu’nun açıklamaları hakkında işlem ...
Koronadan hayatını kaybetti, defnedildikten sonra tabutu yakıldı
YEREL HABERLER Koronadan hayatını kaybetti, defnedildikten sonra ...
3 araç çarpıştı, otomobilde bulunan 2 kişi kaçtı
YEREL HABERLER 3 araç çarpıştı, otomobilde bulunan 2 kişi kaçtı
Kısıtlamaya dakikalar kala meydana gelen kaza vatandaşı sokağa döktü Bölgenin savaş alanına, araçların ise hurdaya döndüğü kazayı yara almadan atlattılar Zincirleme kazaya sebebiyet verdiği iddia edilen sürücü kayıplara karıştı
YEREL HABERLER Kısıtlamaya dakikalar kala meydana gelen kaza ...
SAÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Karabay: “Bakanlığın uygulanmasına izin verdiği aşının fayda olduğunu düşünüyorum”
YEREL HABERLER SAÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz ...
Hendek’te 13 tarla açık arttırma usulü satışa sunuldu
YEREL HABERLER Hendek’te 13 tarla açık arttırma usulü satışa sunuldu
SUBÜ'den engelli ve yaşlıların yaşamlarını kolaylaştıracak projeler
YEREL HABERLER SUBÜ'den engelli ve yaşlıların yaşamlarını ...
Prof. Dr. Karabay: Toplumun yüzde 70'i aşılanırsa salgın durur
YEREL HABERLER Prof. Dr. Karabay: Toplumun yüzde 70'i aşılanırsa ...
Erenler'de berberler dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER Erenler'de berberler dezenfekte ediliyor
Bahçesindeki otomobili tiner dökülüp ateşe verildi
YEREL HABERLER Bahçesindeki otomobili tiner dökülüp ateşe verildi
Karasu'da pandemi başlangıcından beri tedbirlere uymayanlara 2 milyon 9 bin lira ceza
YEREL HABERLER Karasu'da pandemi başlangıcından beri tedbirlere ...
Gelişen teknolojiye direnen meslek, süpürgecilik Teknoloji gelişti, ot süpürgeciliği azaldı Yetiştirecek çırak olmayınca kendilerini son durak olarak görüyorlar 56 seneden beri mesleği yapan 68 yaşındaki Mehmet Cemal Babacan: “Bundan sonraki neslin bunu yapacağını hiç sanmıyorum, maalesef bu işte son durak biziz”
YEREL HABERLER Gelişen teknolojiye direnen meslek, ...
17 yaşındaki mevsimlik işçi, başına dayadığı tabancayla intihar etti
YEREL HABERLER 17 yaşındaki mevsimlik işçi, başına dayadığı ...
Otomobil TIR´a çarptı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil TIR´a çarptı: 3 yaralı
Yağış TEM Otoyolu’nda kazaları ardı ardına getirdi Aynı bölgede ayrı saatlerde 3 ayrı kaza meydana geldi 5 tır ve 1 otomobilin karıştığı kazalarda 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Yağış TEM Otoyolu’nda kazaları ardı ardına ...
D-650 karayolunda otomobil tırın altına girdi: 3 yaralı Otomobilde sıkışan yaralıyı itfaiye ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER D-650 karayolunda otomobil tırın altına girdi: 3 ...
FETÖ firarisi Hakan Şükür’ün babasının davası ertelendi Şükür'ün avukatları mal varlığı üzerindeki tedbirin kaldırılmasını talep etti
YEREL HABERLER FETÖ firarisi Hakan Şükür’ün babasının davası ...
Hayatını kaybeden sağlık personeli son yolculuğuna uğurlandı Sağlık personelini son yolculuğuna mesai arkadaşları yalnız bırakmadı
YEREL HABERLER Hayatını kaybeden sağlık personeli son yolculuğuna ...
Başkan Işıksu: “Esnafımız ayakta durursa, Adapazarı’mız da ayakta durur”
YEREL HABERLER Başkan Işıksu: “Esnafımız ayakta durursa, ...
Semt pazarı yeni karar ile Perşembe günleri açılacak
YEREL HABERLER Semt pazarı yeni karar ile Perşembe günleri açılacak
UDEF’ten SAÜ Rektörü Savaşan’a ziyaret
YEREL HABERLER UDEF’ten SAÜ Rektörü Savaşan’a ziyaret

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X