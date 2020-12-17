2 gündür kayıptı, ağaca asılı cesedi bulundu

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'Sizce kim bu bebek?'

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Nuri KURU/AKYAZI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA´nın Akyazı ilçesinde, 2 gündür haber alınamayan Sadık T.'nin, dere kenarında ağaca asılı cansız bedeni bulundu. Jandarma, Sadık T.'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

Akyazı'ya bağlı Konuralp Mahallesi´nde oturan ve kendisinden 2 gündür haber alınamayan Sadık T.'nin, saat 11.00 sıralarında, Mudurnu Deresi kenarında iple ağaca asılı cesedi bulundu. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ve sağlık ekipleri, Sadık T.'nin cansız bedeni ağaçtan indirdi. Yapılan inceleme sonrası Sadık T.'nin cesedi, otopsi için Akyazı Devlet Hastanesi´nin morguna götürüldü. İntihar ihtimali üzerinde durulurken, Sadık T.'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Akyazı Nuri KURU

2020-12-17 13:16:08



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