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Kuzey Marmara Otoyolu tamamen hizmete açıldı Son kesimin açılmasıyla otoyol tamamen kullanıma hazır hale geldi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: “Zamanın ve konforun değeri Kuzey Marmara Otoyolu ile yeniden belirlenmiştir” “Sadece Marmara’nın değil, tüm Avrasya Bölgesi’nin ulaşımında ve ticaretinde hayati bir rol oynayacaktır”

İHA

Kuzey Marmara Otoyolu tamamen hizmete açıldı Son kesimin açılmasıyla otoyol tamamen kullanıma hazır hale geldi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: “Zamanın ve konforun değeri Kuzey Marmara Otoyolu ile yeniden belirlenmiştir” “Sadece Marmara’nın değil, tüm Avrasya Bölgesi’nin ulaşımında ve ticaretinde hayati bir rol oynayacaktır”

Kuzey Marmara Otoyolu’nun 72.72 kilometrelik İzmitAkyazı kesimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video konferans ile katıldığı törenle açıldı. Törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Kuzey Marmara Otoyolu, sadece Marmara’nın değil, tüm Avrasya Bölgesi’nin ulaşımında ve ticaretinde hayati bir rol oynayacaktır. İki kıtayı birbirine bağlayan, Avrasya’nın lokomotifi Marmara’nın itici gücü Kuzey Marmara Otoyolu sayesinde; araçların şehir içi trafiğine girmeden, yüksek standartlı, kesintisiz, emniyetli ve konforlu bir yol ile transit geçişi sağlanacaktır. Zamanın ve konforun değeri Kuzey Marmara Otoyolu ile yeniden belirlenmişti” dedi.
400 kilometrelik Kuzey Marmara Otoyolu'nun İzmit Akyazı arasındaki son kesim, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın video konferans ile katıldığı törenle Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından açıldı. 56,5 kilometre anayol, 11,6 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere toplam 72.72 kilometre uzunluğundaki İzmitAkyazı kavşağı arasındaki bölümün açılış töreni; Bakan Karaismailoğlu’nun yanı sıra Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Milletvekilleri, belediye başkanları yüklenici firma yetkilileri ve çok sayıda davetlinin katılımı ile gerçekleştirildi.
Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, "Kuzey Marmara Otoyolu’nun 6. ve son kesimi olan TEM İzmit1 Kavşağı ile TEMAkyazı arasındaki kısmını tamamlayarak Otoyolumuzun tamamını hizmete açtığımız bu önemli günde teşriflerinizden dolayı şükranlarımı sunuyorum. 18 yıl önce, AK Parti iktidarı ile başlayan ulaştırma ve altyapı hamlemiz güçlenerek devam ediyor. Ülkemizi dünyanın en büyük ekonomileri arasında hak ettiği konuma taşımak için, dünyanın en büyük projelerine imza atıyoruz. Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, İstanbul İzmir Otoyolu, İstanbul Havalimanı, Bakü Tiflis Kars Demiryolu, Ordu Giresun Havalimanı ve Yüksek Hızlı Tren hatları gibi büyük projeleri başarıyla bitirdik ve hizmete verdik. Halen ülkemizin dört bir yanında 3 binin üzerinde şantiyemizde on binlerce mühendisimiz, teknik personelimiz, işçilerimiz gece gündüz çalışıyorlar. Sadece geçtiğimiz bir aylık dönem içinde SamsunSivas Demiryolu hattı modernizasyon projesini bitirerek, hizmete başlattık. Aydın Denizli Otoyolu, Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası ve Kayseri AnafartalarYHT garı Tramvay Hattı’nın temellerini attık. Kahramanmaraş Göksun Yolu, Formula 1 Pisti, HayraboluTekirdağ Yolu ve SarıkamışKarakurt Horasan yolu ve Manisa Akhisar Çevre Yolu açılışlarını gerçekleştirdik. İlk ihracat trenimizi Çine uğurladık, yolculuğunu kesintisiz ve başarılı bir şekilde tamamladı. Geçtiğimiz Çarşamba günü, yine sizin huzurlarınızda AnkaraNiğde Akıllı Otoyolu’nun son kısmı olan 2. kesimini açarak Otoyolun tamamını hizmete aldık. Aynı şekilde önümüzdeki yakın süreç içerisinde ise; pek çok projeyi hizmete alacağız” dedi.

"İmkansız diye bir şeyi kabul etmiyoruz"
Avrasya’nın lokomotifi Marmara’nın itici gücü Kuzey Marmara Otoyolu sayesinde; araçların şehir içi trafiğine girmeden, yüksek standartlı, kesintisiz, emniyetli ve konforlu bir yol ile transit geçişi sağlayacağını aktaran Karaismailoğlu, “Geçit vermez denen dağları tünellerle deliyor, aşılmaz denen nehirleri köprülerle geçiyor, “imkansız” diye bir şeyi kabul etmiyoruz. Aşkla bağlı olduğumuz vatanımıza ve aziz milletimize, büyük bir güçle, hizmete devam edeceğiz. Kuzey Marmara Otoyolu, sadece Marmara’nın değil, tüm Avrasya Bölgesi’nin ulaşımında ve ticaretinde hayati bir rol oynayacaktır. İki kıtayı birbirine bağlayan, Avrasya’nın lokomotifi Marmara’nın itici gücü Kuzey Marmara Otoyolu sayesinde; Araçların şehir içi trafiğine girmeden, yüksek standartlı, kesintisiz, emniyetli ve konforlu bir yol ile transit geçişi sağlanacaktır. 2016 yılından itibaren kısım kısım kullanıma açılan Otoyolumuz’un, daha önce hizmete aldığımız 320 kilometrelik kesimlerinden sonra bugün de İzmit 1 Kavşağı Akyazı arasında yer alan 72.72 kilometre uzunluğu ile son ve en uzun kesimini hizmete alarak 400 kilometre uzunluğundaki Kuzey Marmara Otoyolu’muzun tamamını hizmete alarak ticaretin kalbinde yer alan bölgeyi kuşatan bir ulaşım koridorunu tamamlamış oluyoruz. Bugün açılışı için bir arada olduğumuz 6. Kesimde; 4 adet viyadük, 64 adet köprü, 22 adet üst geçit, 20 adet alt geçit, 179 adet menfez olmak üzere toplam 289 adet sanat yapısı bulunmaktadır. Otoyolumuz ile yüksek standartlara sahip, dünyaya örnek ve tasarrufun önünü açan bir proje hayata geçirilmiştir” diye konuştu.

"Otoyol olası büyük bir depremde de hizmet verecektir"
Zamanın ve konforun değerinin Kuzey Marmara Otoyolu ile yeniden belirlendiğini ifade eden Bakan Adil Karaismailoğlu, “Ülkemiz coğrafi olarak deprem ihtimali yüksek olduğu bir konumda. Bu nedenle projelerimizin her birinde, depreme karşı dayanıklılığı sağlayan en modern mühendislik yaklaşımları kullanılmaktadır. Kuzey Marmara Otoyolu, olası bir büyük depremde Marmara Bölgesi ve İstanbul’a hizmet verecektir. Kuzey Marmara Otoyolu ülkemizin önemli gücü olan sanayi ve ticaret şehirlerine yeni bir soluk kazandıracaktır. İstanbul’dan Anadolu illerine doğru gidişte ve dönüşte, mevcut TEM otoyolu ve D100 Karayolunda oluşan uzun araç kuyruklarının da önüne geçilecektir. Zamanın ve konforun değeri Kuzey Marmara Otoyolu ile yeniden belirlenmiştir” şeklinde konuştu.

"Her bir vatandaşımız için gurur vesilesidir"
Karaismailoğlu, “Kuzey Marmara Otoyolu her bir vatandaşımız için bir gurur vesilesidir. Gençlerimize, çocuklarımıza Türkiye’nin aydınlık yarınlarının bir nişanesi olarak gösterebileceğimiz dünya çapında bir eserdir. Ülkemizi ve milletimizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşımak için hiçbir engel tanımayacağımızın ve Türkiye’nin bölgesinde ve dünyada lider ülkelerden biri olacağı günlerin ne kadar yakın olduğunun ispatı niteliğindedir. Bu güzel ve hayırlı günde, projemizde emeği geçen her kademeden çalışma arkadaşıma, yüklenici firmalara ve bakanlığımız personeline teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Bakan Karaismailoğlu’nun konuşması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video konferans ile programa katılışının ardından kesilen kurdele ile birlikte Kuzey Marmara Otoyolu’nun tamamı TEM Akyazı Kavşağında düzenlenen törenle hizmete açıldı.

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