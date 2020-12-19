Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 Cumhur İttifakı için yeni bir zafer yılı olacaktır (2)

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU DİREKSİYONA GEÇTİ
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, açılış töreninin ardından makam aracının direksiyonuna geçerek Kuzey Marmara Otoyolu'nu kullanarak İstanbul'a doğru yola çıktı.DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Akyazı Ramiz Kaan OKTAR-Onur GÜDEN
2020-12-19 15:54:50
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.