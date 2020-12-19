Zabıta memurları yasağa rağmen lokantada yemek yedi

Ramiz Kaan OKTAR/AKYAZI (Sakarya), (DHA)SAKARYA´nın Akyazı ilçesinde paket servis için açık olan lokantada, 2 zabıta memuru, koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen masaya oturup, yemek yedi.
Akyazı Belediyesi´nde görevli 2 zabıta memuru, ilçe merkezinde paket servis ve 'gel-al' servis için açık olan lokantaya geldi. Zabıtalar, koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen lokantadaki masalardan birine oturup, yemek yedi.
Bir vatandaş, koronavirüs tedbirlerine uymayan zabıta memurlarını fotoğrafladı.DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Akyazı Ramiz Kaan OKTAR
2020-12-19 17:19:56
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