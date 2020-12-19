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Birçok evde hırsızlık yapan şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı

İHA

Birçok evde hırsızlık yapan şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde birçok evde hırsızlık yapan şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Akyazı ilçesinde birçok evde hırsızlık yaptığı iddiasıyla takibe alınan şüpheli F.K. Akyazı Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri tarafından çaldıkları malzemelerle yakalandı yakaladı. Şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından ise adliyeye sevk edildi.

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