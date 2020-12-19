Alevlere teslim olan kamyoneti gönüllü itfaiyeciler söndürdü

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde park halindeki kamyonette çıkan yangını gönüllü itfaiyeciler söndürdü. Çıkan yangında kamyonet kullanılamaz hale geldi.
Yangın, Akyazı ilçesi Güzlek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Aydın M.’ye ait olduğu ve plakası henüz öğrenilemeyen park halindeki Ford marka kamyonetin motor bölümünden alevler yükselmeye başladı. Alevleri gören gönüllü itfaiyeciler mahallede bulunan yangın söndürme traktörü ile yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürülürken kamyonet kullanılamaz hale geldi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.