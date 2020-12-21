Kısıtlamalarda sokağa çıkan 243 kişiye 374 bin lira ceza

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Sakarya'da hafta içi ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 243 kişiye 374 bin lira para cezası uygulandı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü, son 7 günde şehirde kısıtlamalara uymayanlarla ilgili raporu açıkladı. Sakarya polisi, hafta içi saat 21.0005.00 saatlerinde uygulanan yasakta sokağa çıkan 131 kişiyi yakaladı. Ayrıca hafta sonu "tam kapanma" şeklinde uygulanan sokak kısıtlamasında da 112 kişi izinsiz sokakta gezerken yakalandı. Ekipler, 243 kişiye toplamda 374 bin lira para cezası uyguladı.

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