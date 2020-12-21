Cinsel istismardan yargılanan şeyhin evinde keşif yapıldı 

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Nuri KURU/AKYAZI (Sakarya), (DHA)SAKARYA´nın Akyazı ilçesinde, müridinin 12 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan 'Uşşaki şeyhi' Eyüp Fatih Şağban´ın evinde mahkeme heyeti tarafından keşif yapıldı.

Kendisini 'Uşşaki şeyhi' olarak tanıtan ve Akyazı'nın Kuzuluk Mahallesi´ndeki villasında oturan Eyüp Fatih Şağban, yanında yaşayan müridinin 12 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla mahkemece tutuklandı. Şağban'ın yargılanmasına Sakarya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi´nde geçen ay başlandı. Mahkeme heyeti tarafından sanık Eyüp Fatih Şağban´ın yaşadığı evde keşif yapılırken, jandarma ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Akyazı Nuri KURU

2020-12-21 13:14:39



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