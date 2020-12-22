Sakarya'da FETÖ ve DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

Güven HASBAŞ/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA´da, FETÖ´ye yönelik operasyonda 4 kişi, DEAŞ´a yönelik operasyonda Irak uyruklu 6 kişi gözaltına alındı.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü, terör örgütü FETÖ´ye yönelik operasyon düzenledi. Oporesyonda 3 eski askeri okul öğrencisi ve askeri okul öğrencilerinden sorumlu düzeyde mahrem imamlık yaptığı tespit edilen 1 kişi olmak üzere 4 kişi gözaltına alındı. DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda ise örgüt içerisinde faaliyet gösterdikleri belirlenen 6 Irak uyruklu kişi yakalandı. Gözaltına alınan kişilerin evlerinde yapılan aramada Suriyeliler adına düzenlenmiş sahte kimlik belgeleri ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Her iki operasyonla ilgili soruşturma devam ediyor.
DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Adapazarı Güven HASBAŞ
2020-12-22 18:08:52
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