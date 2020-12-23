SUBÜ’den hazırlık sınıfı öğrencilerine ‘SUBÜ Student Talks’ etkinliği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

SUBÜ’den hazırlık sınıfı öğrencilerine ‘SUBÜ Student Talks’ etkinliği

İHA

SUBÜ’den hazırlık sınıfı öğrencilerine ‘SUBÜ Student Talks’ etkinliği

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından hazırlık sınıfı öğrencilerine yönelik olarak sosyal öğrenme ortamı olan SUBÜ Student Talks etkinliği başlatıldı.
SUBÜ Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından çevrimiçi öğrenmeyi avantaja çevirerek İngilizce öğrenimini daha kolay ve keyifli hale getirecek SUBÜ Student Talks etkinlikleri başlatıldı. Etkinlikte ilgi çekici konularda öğrencileri bilgilendirebilecek konuklar, üniversite bünyesinde eğitim görenler arasından İngilizceyi anadili veya ikinci dili olarak akıcı bir şekilde konuşan öğrenciler ve yüksekokulun öğretim elemanları yer alıyor. Pandemi nedeniyle internet ortamında gerçekleştirilen buluşmalarda deneyimler paylaşılıyor, sinemadan müziğe çeşitli konular ve etkinlikler ele alınıyor.
Etkinliğe yönelik açıklamalarda bulunan SUBÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi İsmail Gürler, “Çevrimiçi öğrenmenin avantajlarının yanında yüz yüze eğitim sürecinden farklı olarak özellikle sosyal anlamda getirdiği zorlukları tecrübe ettiğimiz bir süreç yaşıyoruz. Bununla birlikte hazırlık grubu öğrencilerimizin eğitimöğretim sürecine bağlılıklarını arttırmaya yönelik ders içi ve ders dışı etkinliklerinin öneminin de farkındayız. Öğrencilerimizin ders dışı süreçlerle de farklı konulara İngilizce dilinde maruz kalarak, anlamlı etkinlikler yoluyla kendilerini daha fazla ifade edebilecekleri bir etkinlik serisi gerçekleştiriyoruz. Bu etkinliklerde çeşitli konuklarla birebir iletişim kurdukları, farklı millet ve kültürleri tanıma imkânı buldukları ve güzel saatler geçirebildikleri bir ortam sağlıyoruz” dedi.
Çevrimiçi dil öğrenme kaynaklarından önerdikleri dışında sosyal ve etkileşimli bir öğrenme ortamında hazırlık öğrenimini daha keyifli ve öğrencilerin gelişimine bütünsel katkı sağlayacak bir fırsat oluşturduklarını belirten Gürler, “Bu tarzımız üniversitemizin uygulamalı eğitim anlayışıyla da kesişiyor. Dil öğrenim sürecinde derslerimizin ve ders dışı etkinliklerimizin iletişimsel uygulamalar da dil öğrenmenin doğal, anlamlı ve keyifli seyrine katkıda bulunuyor. Pek çok konuda algılar ve çalışma disiplinleri üzerinde değişikliğe zorlayan bir süreçten geçiyoruz. Bağlılık düzeylerini olumlu şekilde etkilemek adına yaptığımız bu etkinliklerin her birim ve kurumda yaygınlaşmasını temenni ediyoruz. Kısa süre önce Sri Lanka’lı öğrencilerimiz ülkelerini ve kültürlerini tanıttıkları bir sunumla SUBÜ Student Talks kapsamında bizimle birlikteydiler. Farklı ülke ve kültürlerle buluşmalarımız devam edecek. Üniversitemizde 50’den fazla ülkeden binden fazla öğrenci bulunuyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sakarya'da alınan sıkı önlem ve denetimler meyvelerini veriyor Vak'a sayılarındaki düşüş bir nebze de olsa sevindirdi
YEREL HABERLER Sakarya'da alınan sıkı önlem ve denetimler ...
Sakarya´da HES kodu olmayanlar pazara alınmadı
YEREL HABERLER Sakarya´da HES kodu olmayanlar pazara alınmadı
Kadın girişimci, geri dönüşüm malzemesinden soba yakıtı üretiyor
YEREL HABERLER Kadın girişimci, geri dönüşüm malzemesinden soba ...
15 bin lirasını düşürdü, farkına bile varmadı Parasının düştüğünü fark edince soluğu polis merkezinde aldı Borcunu ödemek için sattığı arabanın parasını kaybetti
YEREL HABERLER 15 bin lirasını düşürdü, farkına bile ...
Sakarya’da lüks araç uzun namlulu silahlarla kurşunlandı Kurşunlanan araç başka bir araca çarparak kaza yaptı
YEREL HABERLER Sakarya’da lüks araç uzun namlulu silahlarla ...
Sakarya'da FETÖ ve DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı
YEREL HABERLER Sakarya'da FETÖ ve DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı
FETÖ’nün askeri yapılanmasına yönelik operasyon: 4 gözaltı
YEREL HABERLER FETÖ’nün askeri yapılanmasına yönelik operasyon: 4 ...
Sakarya’da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı
YEREL HABERLER Sakarya’da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı
Aranan katil zanlısı, Sakarya´da yakalandı
YEREL HABERLER Aranan katil zanlısı, Sakarya´da yakalandı
Zonguldak’taki çifte cinayetin şüphelisi Sakarya’da yakalandı
YEREL HABERLER Zonguldak’taki çifte cinayetin şüphelisi Sakarya’da ...
Yılbaşı tatilinde Sapanca'ya yoğun ilgi
YEREL HABERLER Yılbaşı tatilinde Sapanca'ya yoğun ilgi
Sakarya’nın Dikmen Yaylası ve Keremali Dağı beyaz gelinliğini giydi Yüksek rakımlı yerler güne karla uyandı
YEREL HABERLER Sakarya’nın Dikmen Yaylası ve Keremali Dağı beyaz ...
Otelin istinat duvarı çökünce deprem oluyor sandılar Sesi duyan vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı Vatandaş Ümmühan Arslan: “Büyük bir gürültüyle uyandım ve deprem oldu sandım”
YEREL HABERLER Otelin istinat duvarı çökünce deprem oluyor ...
Kısıtlama günlerinde yaşlıların eli kolu oldular
YEREL HABERLER Kısıtlama günlerinde yaşlıların eli kolu oldular
Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu: “Her alanda hizmetlerimizle vatandaşlarımızın yanındayız”
YEREL HABERLER Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu: “Her alanda ...
Çin'e gönderilen tren Sakarya'da havadan görüntülendi 42 vagonlu tren Sakarya’dan geçti
YEREL HABERLER Çin'e gönderilen tren Sakarya'da havadan ...
Cinsel istismardan yargılanan şeyhin evinde keşif yapıldı (2) 
YEREL HABERLER Cinsel istismardan yargılanan şeyhin evinde keşif ...
Cinsel istismardan yargılanan şeyhin evinde keşif yapıldı 
YEREL HABERLER Cinsel istismardan yargılanan şeyhin evinde keşif ...
SAÜ’lü öğrenci toplulukları pandemiye rağmen etkinliklerini sürdürüyor
YEREL HABERLER SAÜ’lü öğrenci toplulukları pandemiye rağmen ...
Kayınvalidesinin, Adil Öksüz´ün kaçmasına yardımcı olduğu gerekçeli kararda
YEREL HABERLER Kayınvalidesinin, Adil Öksüz´ün kaçmasına yardımcı ...
Eski CHP ilçe yöneticisine terör propagandası yapma suçundan hapis cezası Aldığı hapis cezasını sosyal medya hesabından duyurdu
YEREL HABERLER Eski CHP ilçe yöneticisine terör propagandası yapma ...
Uyuşturucu madde kullanan gençlerin içler acısı halleri yürekleri sızlattı
YEREL HABERLER Uyuşturucu madde kullanan gençlerin içler acısı ...
Adil Öksüz’ün kaçmasında kayınvalidesi büyük rol oynamış FETÖ firarisi Adil Öksüz’ün kayınvalidesinin gerekçeli kararı açıklandı Adil Öksüz ile ilgili yeni detaylar ortaya çıkıyor Sanığın 17/25 Aralık sonrası 21 adet hesap açtırdığı tespit edildi Neredeyse tüm aile fertlerinin bylock’u kullandığı öğrenildi
YEREL HABERLER Adil Öksüz’ün kaçmasında kayınvalidesi büyük rol ...
Kısıtlamalarda sokağa çıkan 243 kişiye 374 bin lira ceza
YEREL HABERLER Kısıtlamalarda sokağa çıkan 243 kişiye 374 bin lira ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X