SUBÜ’den hazırlık sınıfı öğrencilerine ‘SUBÜ Student Talks’ etkinliği

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından hazırlık sınıfı öğrencilerine yönelik olarak sosyal öğrenme ortamı olan SUBÜ Student Talks etkinliği başlatıldı.

SUBÜ Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından çevrimiçi öğrenmeyi avantaja çevirerek İngilizce öğrenimini daha kolay ve keyifli hale getirecek SUBÜ Student Talks etkinlikleri başlatıldı. Etkinlikte ilgi çekici konularda öğrencileri bilgilendirebilecek konuklar, üniversite bünyesinde eğitim görenler arasından İngilizceyi anadili veya ikinci dili olarak akıcı bir şekilde konuşan öğrenciler ve yüksekokulun öğretim elemanları yer alıyor. Pandemi nedeniyle internet ortamında gerçekleştirilen buluşmalarda deneyimler paylaşılıyor, sinemadan müziğe çeşitli konular ve etkinlikler ele alınıyor.

Etkinliğe yönelik açıklamalarda bulunan SUBÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi İsmail Gürler, “Çevrimiçi öğrenmenin avantajlarının yanında yüz yüze eğitim sürecinden farklı olarak özellikle sosyal anlamda getirdiği zorlukları tecrübe ettiğimiz bir süreç yaşıyoruz. Bununla birlikte hazırlık grubu öğrencilerimizin eğitimöğretim sürecine bağlılıklarını arttırmaya yönelik ders içi ve ders dışı etkinliklerinin öneminin de farkındayız. Öğrencilerimizin ders dışı süreçlerle de farklı konulara İngilizce dilinde maruz kalarak, anlamlı etkinlikler yoluyla kendilerini daha fazla ifade edebilecekleri bir etkinlik serisi gerçekleştiriyoruz. Bu etkinliklerde çeşitli konuklarla birebir iletişim kurdukları, farklı millet ve kültürleri tanıma imkânı buldukları ve güzel saatler geçirebildikleri bir ortam sağlıyoruz” dedi.

Çevrimiçi dil öğrenme kaynaklarından önerdikleri dışında sosyal ve etkileşimli bir öğrenme ortamında hazırlık öğrenimini daha keyifli ve öğrencilerin gelişimine bütünsel katkı sağlayacak bir fırsat oluşturduklarını belirten Gürler, “Bu tarzımız üniversitemizin uygulamalı eğitim anlayışıyla da kesişiyor. Dil öğrenim sürecinde derslerimizin ve ders dışı etkinliklerimizin iletişimsel uygulamalar da dil öğrenmenin doğal, anlamlı ve keyifli seyrine katkıda bulunuyor. Pek çok konuda algılar ve çalışma disiplinleri üzerinde değişikliğe zorlayan bir süreçten geçiyoruz. Bağlılık düzeylerini olumlu şekilde etkilemek adına yaptığımız bu etkinliklerin her birim ve kurumda yaygınlaşmasını temenni ediyoruz. Kısa süre önce Sri Lanka’lı öğrencilerimiz ülkelerini ve kültürlerini tanıttıkları bir sunumla SUBÜ Student Talks kapsamında bizimle birlikteydiler. Farklı ülke ve kültürlerle buluşmalarımız devam edecek. Üniversitemizde 50’den fazla ülkeden binden fazla öğrenci bulunuyor” diye konuştu.

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