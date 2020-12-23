Tansiyon hastası kadın evinde ölü bulundu

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Ramiz Kaan OKTAR/PAMUKOVA (Sakarya), (DHA)SAKARYA´nın Pamukova ilçesinde yalnız yaşayan, şeker ve tansiyon hastası Aysel Örkün (56) evinde ölü bulundu.

Pamukova Yenice Mahallesi´nde yalnız yaşayan Aysel Örkün´den haber alamayan yakınları akşam evine geldi. Yakınları, Aysel Örkün´ü hareketsiz halde bularak 112 Acile haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi yaptığı incelemelerde Aysel Örkün´ün hayatını kaybettiğini belirledi. Örkün´ün cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi merkezine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Pamukova Ramiz Kaan OKTAR

2020-12-23 20:14:19



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